Independiente del Valle vuelve a los cuartos de final de la Copa Libertadores 10 años después

Independiente del Valle está nuevamente entre los ocho mejores equipos de Sudamérica. El conjunto rayado derrotó 3-1 a Deportes Tolima este martes 25 de agosto, en el estadio de IDV, y aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.

Después del 1-0 conseguido en Ibagué, Independiente volvió a imponerse en la revancha y cerró una serie perfecta para avanzar con 4-1 en el marcador global.

La clasificación tiene además un componente histórico. IDV vuelve a disputar los cuartos de final de la Libertadores 10 años después de su inolvidable campaña de 2016, cuando alcanzó la final del torneo.

Además, cada paso que da en la competición fortalece sus aspiraciones de sumar puntos en el ranking rumbo al Mundial de Clubes 2029.

Independiente del Valle vuelve a cuartos de final después de 10 años

La última y única ocasión en la que Independiente del Valle había alcanzado esta instancia de la Copa Libertadores fue en 2016.

Aquella temporada, el equipo ecuatoriano protagonizó una de las mayores gestas internacionales de su historia.

Después de superar distintas fases del torneo, llegó hasta la final frente a Atlético Nacional, donde terminó como subcampeón de América.

Desde entonces, IDV continuó creciendo a nivel internacional e incluso conquistó otros torneos continentales, pero no había conseguido regresar a los cuartos de final de la Libertadores.

Ahora, una década después, los rayados vuelven a estar entre los ocho mejores del continente.

Independiente del Valle resolvió la serie con autoridad

Aunque Deportes Tolima consiguió incomodar durante algunos pasajes del primer tiempo, el equipo dirigido por Joaquín Papa terminó imponiendo su jerarquía después del descanso.

La apertura del marcador llegó a los 58 minutos.

Tras un tiro libre enviado al área, Carlos González ganó el duelo aéreo y el balón quedó servido para Daykol Romero, quien apareció dentro del área para marcar el 1-0.

El tanto prácticamente obligaba a Tolima a marcar tres goles para revertir la eliminatoria.

Independiente aprovechó los espacios y terminó sentenciando la serie a los 75 minutos.

Esta vez, Daykol Romero inició un rápido contragolpe con un preciso envío desde su propio campo. Carlos Gonzálezganó la posición ante la defensa colombiana, quedó encaminado hacia el arco y definió con un potente zurdazo para establecer el 2-0.

Cuando el partido parecía sentenciado y Deportes Tolima no encontraba la forma de reaccionar, a los 84 minutos, Junior Hernández sacó un potente remate desde fuera del área y clavó el balón en el ángulo para descontar en favor del conjunto colombiano.

En el último minuto del partido, Independiente del Valle cortó cualquier aspiración del cuadro de Colombia con una anotación de Matías Perelló para poner el 3-1 final.

Independiente del Valle también suma para el Mundial de Clubes 2029

La clasificación tiene otro incentivo importante para el conjunto ecuatoriano.

Su participación en la Copa Libertadores le permite continuar acumulando unidades para el ranking rumbo al Mundial de Clubes 2029.

Actualmente, los rayados tienen 39 puntos solo por detrás de Flamengo (74) y ya clasificado por ser campeón de la edición 2025, Palmeiras (70), Liga de Quito (58) y Estudiantes de la plata (50).

Flamengo será el próximo rival de Independiente del Valle

El desafío aumentará considerablemente en la siguiente ronda.

Independiente del Valle enfrentará al Flamengo, vigente campeón de la Copa Libertadores y uno de los principales candidatos a conquistar nuevamente el torneo.

El conjunto brasileño, donde milita el ecuatoriano Gonzalo Plata, consiguió su clasificación después de eliminar a Cruzeiro en los octavos de final.