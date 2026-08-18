Independiente del Valle rompió su mala racha en Colombia y venció a Tolima en la Copa Libertadores

Independiente del Valle llegó a Ibagué con un desafío que iba más allá de conseguir un buen resultado en los octavos de final de la Copa Libertadores. El conjunto rayado cargaba con un historial de cuatro derrotas en sus cuatro visitas anteriores a Colombia por este torneo.

Este martes 18 de agosto, esa racha llegó a su fin. El equipo ecuatoriano derrotó 1-0 a Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro y tomó ventaja en la serie de octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Arón Rodríguez marcó el único gol del encuentro a los 10 minutos, después de una asistencia de Emerson Pata.

Además de acercar al equipo dirigido por Joaquín Papa a los cuartos de final, el resultado representó la primera victoria de IDV en territorio colombiano por Copa Libertadores, según los antecedentes recopilados en esta nota.

¿Cómo ganó Independiente del Valle a Deportes Tolima?

Independiente del Valle necesitó apenas 10 minutos para abrir el marcador en Ibagué.

Emerson Pata desbordó por la banda izquierda y envió un centro al área de Deportes Tolima.

Arón Rodríguez apareció para conectar el balón de cabeza y marcar el 1-0 que terminó siendo definitivo.

A partir de la ventaja, el cuadro negriazul administró el resultado y evitó que el conjunto colombiano encontrara el empate, según el desarrollo proporcionado.

El marcador no volvió a modificarse y los rayados consiguieron un triunfo que les permitirá afrontar como locales el partido de vuelta con ventaja en el global.

¿Qué racha rompió Independiente del Valle en Colombia?

Antes de enfrentar a Deportes Tolima, Independiente del Valle había jugado cuatro partidos en Colombia por Copa Libertadores y perdió todos, según los encuentros recopilados.

La primera visita ocurrió en 2016, durante la final de la Copa Libertadores ante Atlético Nacional.

Después del empate 1-1 en Quito, IDV perdió 1-0 en Medellín en el partido de vuelta y el conjunto colombiano se coronó campeón.

Los rayados regresaron a Colombia en 2020 y cayó 4-1 frente a Junior de Barranquilla durante la fase de grupos.

Dos años después visitó precisamente a Deportes Tolima y sufrió otra derrota 1-0, también durante la fase de grupos.

Su antecedente más reciente era el 1-0 ante Deportivo Pereira en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2023.

El triunfo conseguido este 18 de agosto de 2026 terminó con cuatro derrotas consecutivas y dejó el historial de IDV en Colombia por Libertadores con una victoria y cuatro caídas.

¿Cuándo juegan Independiente del Valle y Deportes Tolima la revancha?

Independiente del Valle y Deportes Tolima volverán a enfrentarse el martes 25 de agosto por el partido de vuelta de los octavos de final.

El encuentro comenzará a las 19:30, hora de Ecuador, en el estadio de IDV, en Chillo Jijón, según la programación proporcionada.

La serie tendrá una semana adicional en su calendario debido al aplazamiento relacionado con el terremoto que afectó a Colombia el 10 de agosto.

¿Contra quién jugaría Independiente del Valle en cuartos de final?

El ganador de la serie entre IDV y Deportes Tolima avanzará a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Según el cuadro proporcionado, su próximo rival saldrá del enfrentamiento brasileño entre Cruzeiro y Flamengo.

Esa llave definirá a su clasificado este miércoles 19 de agosto.