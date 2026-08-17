Independiente del Valle realizó una donación para los afectados por el terremoto en Colombia

La visita de Independiente del Valle a Colombia por la Copa Libertadores estará marcada por un contexto que supera lo deportivo. El país continúa con las labores de atención y recuperación después del terremoto registrado el pasado 10 de agosto.

En ese escenario, el Grupo Independiente del Valle, a través de Independiente del Valle del Cauca, anunció este lunes 17 de agosto una donación económica destinada a colaborar con las personas afectadas por el sismo.

La iniciativa se produce antes del partido que Independiente del Valle disputará este martes 18 de agosto frente a Deportes Tolima, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El encuentro tuvo que ser reprogramado debido a las consecuencias del terremoto y ahora marcará el regreso del fútbol internacional a Colombia.

¿Qué donó Independiente del Valle para los afectados por el terremoto en Colombia?

Independiente del Valle realizó una contribución económica para apoyar las labores de atención y recuperación después del terremoto.

Mediante un comunicado oficial, la institución explicó que los recursos fueron entregados a la Gobernación del Valle del Cauca.

“Como organización vinculada al deporte y comprometida con generar un impacto positivo en la sociedad, Independiente del Valle realizó una donación económica a la Gobernación del Valle del Cauca, como una contribución a los esfuerzos de atención y recuperación frente a esta emergencia”, señaló el club.

El comunicado no especificó el monto entregado.

La institución también expresó su solidaridad con las familias afectadas y reiteró su compromiso con las comunidades en las que desarrolla proyectos deportivos y sociales.

Ante el terremoto que ha afectado recientemente a Colombia, Independiente Valle del Cauca y el Grupo IDV expresan su profunda solidaridad con todas las personas y familias que hoy enfrentan momentos difíciles a causa de esta emergencia.#SomosValle pic.twitter.com/fLVISlmEx2 — Independiente Valle del Cauca (@clubivc) August 17, 2026

¿Qué dejó el terremoto que afectó a Colombia?

El terremoto de magnitud 7,4 se registró el 10 de agosto y provocó afectaciones en distintas zonas de Colombia, según el balance oficial citado en la información proporcionada.

El reporte señala 287 personas fallecidas, más de 4 000 heridas y más de un centenar de desaparecidas.

El movimiento telúrico también provocó daños materiales y obligó a suspender diferentes actividades.

Ibagué, donde Independiente del Valle deberá enfrentar a Deportes Tolima, figura entre las ciudades afectadas por el terremoto.

Las consecuencias de la emergencia también alteraron la programación deportiva y provocaron la reprogramación del encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores.

¿Cómo ayudará Deportes Tolima a los afectados por el terremoto?

Deportes Tolima también anunció una iniciativa solidaria con motivo del regreso de la actividad.

El club colombiano invitó a sus aficionados a colaborar con alimentos no perecibles, agua, productos de higiene personal y otros artículos de primera necesidad.

Las donaciones serán destinadas a las familias afectadas por la emergencia.

La campaña acompañará el regreso del equipo a la competición después de un parón de diez días ocasionado por la suspensión de las actividades.

Antes de esa pausa, Deportes Tolima había disputado seis encuentros durante el semestre, con un balance de cuatro victorias y dos derrotas.

¿Cuándo juegan Deportes Tolima e Independiente del Valle por la Copa Libertadores?

Deportes Tolima e Independiente del Valle disputarán este martes 18 de agosto el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El encuentro se jugará en el estadio Manuel Murillo Toro, en Ibagué y tiene previsto arrancar a las 19:30 (hora Ecuador).