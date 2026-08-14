James Rodríguez y figuras del deporte se movilizan por las víctimas del terremoto en Colombia

El terremoto en Colombia, de magnitud 7.4 y registrado el 10 de agosto del 2026, generó una ola de solidaridad dentro y fuera del país. Deportistas, futbolistas y clubes internacionales han enviado ayuda, convocado donaciones y participado directamente en labores de atención a los damnificados.
Entre las figuras que se sumaron está James Rodríguez, referente de la Selección Colombia, quien publicó un video en redes sociales para expresar su solidaridad y anunciar ayuda a través de su fundación para las personas afectadas por el sismo.
James Rodríguez expresó su solidaridad con las víctimas del terremoto de magnitud 7.4 ocurrido en Colombia. A través de su fundación Colombia Somos Todos, el futbolista anunció aportes para apoyar a los damnificados y la recuperación de zonas afectadas como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó. Además, invitó al fútbol y a la sociedad a unirse a las labores de recuperación.
En Pereira, una de las ciudades más afectadas, el capitán del Deportivo Pereira, Walmer Pacheco, participó en labores de rescate y remoción de escombros. El futbolista también impulsa una colecta para ayudar a los damnificados.
En Cali, el nadador artístico Gustavo Sánchez, medallista mundial y de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, trabajó como rescatista voluntario y pidió apoyo para las familias afectadas.
Desde el extranjero, los futbolistas colombianos también reaccionaron. Jhon Arias, jugador del Palmeiras, costeó el envío de un avión con personal médico e insumos hacia el Chocó y habilitó cuentas para recibir donaciones.
Jhon Córdoba, delantero del Krasnodar, también gestionó el envío de ayuda hacia Istmina y otros municipios del Pacífico colombiano. El jugador señaló que su familia está bien, aunque sufrió daños materiales.
En Alemania, Luis Díaz convocó donaciones mediante sus redes sociales y activó su fundación para canalizar la ayuda a las familias afectadas.
Desde España, los jugadores del Real Betis Cucho Hernández y Nelson Deossa expresaron su solidaridad y llamaron a apoyar a los damnificados.
La solidaridad también llegó de grandes clubes. El FC Barcelona anunció una donación inicial de 100.000 euros a través de su fundación. Real Madrid, Atlético de Madrid, Bayern Múnich, París Saint-Germain y Flamengo difundieron mensajes de apoyo.
El terremoto dejó 265 fallecidos, cerca de 500 desaparecidos, más de 100 edificios colapsados y miles de viviendas afectadas. El Gobierno colombiano decretó tres días de duelo nacional.
Con información de EFE