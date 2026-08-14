James Rodríguez y figuras del deporte se movilizan por las víctimas del terremoto en Colombia

El terremoto en Colombia, de magnitud 7.4 y registrado el 10 de agosto del 2026, generó una ola de solidaridad dentro y fuera del país. Deportistas, futbolistas y clubes internacionales han enviado ayuda, convocado donaciones y participado directamente en labores de atención a los damnificados.

Entre las figuras que se sumaron está James Rodríguez, referente de la Selección Colombia, quien publicó un video en redes sociales para expresar su solidaridad y anunciar ayuda a través de su fundación para las personas afectadas por el sismo.

James Rodríguez

James Rodríguez expresó su solidaridad con las víctimas del terremoto de magnitud 7.4 ocurrido en Colombia. A través de su fundación Colombia Somos Todos, el futbolista anunció aportes para apoyar a los damnificados y la recuperación de zonas afectadas como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó. Además, invitó al fútbol y a la sociedad a unirse a las labores de recuperación.

Deportistas colombianos ayudan tras el terremoto

En Pereira, una de las ciudades más afectadas, el capitán del Deportivo Pereira, Walmer Pacheco, participó en labores de rescate y remoción de escombros. El futbolista también impulsa una colecta para ayudar a los damnificados.

En Cali, el nadador artístico Gustavo Sánchez, medallista mundial y de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, trabajó como rescatista voluntario y pidió apoyo para las familias afectadas.

Futbolistas colombianos envían ayuda

Desde el extranjero, los futbolistas colombianos también reaccionaron. Jhon Arias, jugador del Palmeiras, costeó el envío de un avión con personal médico e insumos hacia el Chocó y habilitó cuentas para recibir donaciones.

Jhon Córdoba, delantero del Krasnodar, también gestionó el envío de ayuda hacia Istmina y otros municipios del Pacífico colombiano. El jugador señaló que su familia está bien, aunque sufrió daños materiales.

En Alemania, Luis Díaz convocó donaciones mediante sus redes sociales y activó su fundación para canalizar la ayuda a las familias afectadas.

Desde España, los jugadores del Real Betis Cucho Hernández y Nelson Deossa expresaron su solidaridad y llamaron a apoyar a los damnificados.

Clubes internacionales apoyan a Colombia

La solidaridad también llegó de grandes clubes. El FC Barcelona anunció una donación inicial de 100.000 euros a través de su fundación. Real Madrid, Atlético de Madrid, Bayern Múnich, París Saint-Germain y Flamengo difundieron mensajes de apoyo.

El terremoto dejó 265 fallecidos, cerca de 500 desaparecidos, más de 100 edificios colapsados y miles de viviendas afectadas. El Gobierno colombiano decretó tres días de duelo nacional.

Con información de EFE