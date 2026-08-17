Independiente del Valle vuelve a Colombia en medio del drama que dejó el terremoto

Deportes Tolima e Independiente del Valle se enfrentarán por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, en un partido que marcará el regreso del fútbol a Colombia después del terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el 10 de agosto.

El encuentro se disputará el 18 de agosto del 2026 en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, ciudad donde el sismo provocó afectaciones en edificios, aunque no dejó muertos ni heridos. El terremoto dejó, hasta el momento señalado en el texto, 287 fallecidos, más de 4.000 heridos y más de un centenar de desaparecidos.

Deportes Tolima quiso que el regreso del fútbol también sea una oportunidad para ayudar a los damnificados. El club convocó a sus aficionados a llevar alimentos, agua, productos de higiene personal y otros artículos que serán entregados a las personas afectadas.

En lo deportivo, el conjunto colombiano lleva 10 días sin disputar un partido. Antes de la pausa, Tolima consiguió cuatro victorias y sufrió dos derrotas en sus seis encuentros del semestre.

Para el compromiso, se espera la presencia de habituales titulares como el arquero mexicano Miguel Ortega, el defensor venezolano Yordan Osorio, el mediocampista Sebastián Guzmán, el creativo Luis Sánchez y el delantero Jorge Cabezas Hurtado, considerado una de las revelaciones del inicio de temporada.

Independiente del Valle llega a Colombia con una racha de 13 victorias consecutivas en todas las competiciones. El equipo dirigido por Joaquín Papa derrotó 3-2 a Delfín en su último encuentro y lidera la liga ecuatoriana con 64 puntos.

Uno de sus principales referentes será el delantero paraguayo Carlos González, quien suma seis goles en esta edición de la Copa Libertadores.

El ganador de la serie enfrentará en cuartos de final al vencedor del partido entre los brasileños Flamengo y Cruzeiro. En estos equipos actúan jugadores ecuatorianos.

Con información de EFE