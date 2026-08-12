Golazo de Keny Arroyo en Libertadores ante Flamengo de Plata

Los octavos de final de la Copa Libertadores trajeron consigo un partido entre futbolistas ecuatorianos y clubes brasileros. El Cruzeiro de Keny Arroyo se enfrentó al Flamengo de Gonzalo Plata, el primero consiguió anotar y los clubes igualaron por 1-1.

¿Cómo fue el gol de Keny Arroyo ante Flamengo?

Para el partido de octavos de final, Keny Arroyo fue elegido entre los titulares del Cruzeiro. El tricolor se mantuvo en la cancha hasta el minuto 79, cuando fue sustituido por Joao Costa.

La acción más importante del ecuatoriano, sin embargo, se llevó a cabo a los 53 minutos de juego. En aquel momento, el futbolista abrió el marcador para el equipo de Belo Horizonte a partir de una acción que involucró regate y precisión.

El tricolor recibió el balón al borde del área rival y en el costado derecho de esta. Tras haber roto líneas defensivas, al momento de controlar la pelota amagó con un centro. Uno de sus rivales pasó de largo. Penetró en el área y, antes de que un adversario le saque el esférico, este definió de zurda y a colocar hacia el segundo palo.

¡QUÉ GOLAZO, POR FAVOR! El ecuatoriano Keny Arroyo frenó, dejó en el suelo a su rival y sacó un zurdazo impresionante para superar a Rossi y marcar el 1-0 de Cruzeiro al Fla. ¿El festejo? Con un topo gigio…



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El gol de Arroyo no bastó para que Cruzeiro se sostenga

Pese al gol del extremo ecuatoriano, la reacción de Flamengo no tardó en llegar. En aquel bando, Gonzalo Plata empezó como titular y este sí se mantuvo en la cancha durante todo el compromiso.

El tanto del empate se produjo gracias a Lucas Paquetá, a los 64 minutos de juego y en la primera jugada que participó tras ingresar desde el banco. El ‘Mengao‘ había recibido un tiro libre. Tras el lanzamiento y un cabezazo en área que impactó en el travesaño, Paquetá capturó el remate e igualó el marcador.

Tras los dos tantos por cada lado, el partido terminó en empate y a espera de la revancha en Río de Janeiro. El choque definitivo para los clubes y los futbolistas ecuatorianos será el miércoles 19 de agosto a las 19:30.

Cruzeiro se clasificó en el gruó de Barcelona SC

El emparejamiento para Cruzeiro frente a Flamengo se dio gracias a que terminó segundo en la fase de grupos, detrás de Universidad Católica de Chile. Allí, los eliminados fueron Boca Juniors, que pasó a Copa Sudamericana, y Barcelona SC, fuera de torneos internacionales.

En el caso del Flamengo, este terminó como líder de su llave. Se clasificó junto a Estudiantes de La Plata y dejó fuera a Deportivo Independiente Medellín y Cusco FC.