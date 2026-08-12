Liga de Quito visita a Mirassol por los octavos de final de la Copa Libertadores

Liga de Quito vuelve a centrar su atención en la Copa Libertadores 2026 después de finalizar como líder de su grupo y superar una fase en la que ya se enfrentó a su próximo rival. Este jueves 13 de agosto, los albos comenzarán en Brasil una serie que definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final.

El conjunto ecuatoriano visitará a Mirassol por el partido de ida de los octavos de final, con el objetivo de conseguir un resultado favorable antes de definir la eliminatoria la próxima semana en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Ambos equipos compartieron el Grupo G y terminaron esa instancia con 12 puntos. Liga se quedó con el primer puesto gracias a una mejor diferencia de goles, mientras que el conjunto brasileño avanzó como segundo.

Además, sus dos enfrentamientos anteriores terminaron con marcadores idénticos para el equipo local. Mirassol venció 2-0 en Brasil y Liga de Quito respondió con otro 2-0 en la capital ecuatoriana.

¿Cómo llega Liga de Quito al partido contra Mirassol?

Liga de Quito afrontará los octavos de final después de haber terminado como líder del Grupo G de la Copa Libertadores.

El partido también representará el estreno de Gustavo Álvarez al frente de Liga en una fase eliminatoria de un torneo continental. El entrenador argentino asumió el cargo en julio tras la salida del brasileño Tiago Nunes.

Álvarez comenzó su etapa en el conjunto universitario con victorias frente a Barcelona SC y Delfín por la Liga Pro.

Sin embargo, su invicto como entrenador de los albos terminó en su partido más reciente, cuando Liga cayó 2-0 ante Independiente del Valle.

El desafío ahora será trasladar ese inicio de ciclo al escenario internacional y conseguir un resultado que le permita afrontar la revancha en Quito en mejores condiciones.

¿Por qué Mirassol es una de las revelaciones de la Copa Libertadores?

Mirassol afrontará por primera vez unos octavos de final de la Copa Libertadores después de clasificarse como segundo del Grupo G con 12 puntos.

El crecimiento del club paulista ha sido acelerado. Hasta 2020 competía en la cuarta división del fútbol brasileño y hace dos años todavía disputaba la Serie B.

Ahora tendrá la oportunidad de jugar por un lugar entre los ocho mejores de la Libertadores.

Uno de los principales argumentos de Mirassol durante la fase de grupos fue su rendimiento como local. El equipo brasileño ganó los tres encuentros que disputó en el estadio José María de Campos Maia, conocido como Maião.

Uno de esos triunfos fue precisamente el 2-0 frente a Liga de Quito.

Para el encuentro de octavos, la Conmebol otorgó un permiso especial para que el Maião pueda recibir el partido pese a no cumplir con la capacidad mínima exigida para esta instancia del torneo.

¿Qué bajas tienen Liga de Quito y Mirassol para los octavos de final?

Los dos equipos llegan a la eliminatoria con novedades en sus planteles.

Rafael Guanaes no podrá contar en Mirassol con el mediocampista Negueba, quien continúa recuperándose de una lesión de rodilla, ni con José Aldo, también lesionado.

El conjunto brasileño tampoco dispone de los delanteros Nathan Fogaça, Rodrigues y Everton ‘Galdino’, quienes fueron transferidos durante el mercado de pases.

En Liga de Quito existen dudas por el estado físico de tres jugadores.

El lateral José Quintero, el defensor Leonel Quiñónez y el volante Alexander Alvarado arrastran molestias físicas. Su disponibilidad para el partido será evaluada hasta último momento.

¿Cómo quedaron Liga de Quito y Mirassol en sus anteriores partidos?

Los antecedentes de la fase de grupos dejan una victoria para cada equipo y un marcador global completamente igualado.

Mirassol se impuso 2-0 cuando recibió a Liga de Quito en Brasil. Posteriormente, los albos ganaron por el mismo marcador en Quito.

Los dos también terminaron el Grupo G con 12 puntos, aunque Liga consiguió el primer puesto gracias a su mejor diferencia de goles.

El partido de este jueves abrirá un nuevo capítulo entre ambos, esta vez en una eliminatoria directa y con un lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 en juego.