Independiente del Valle acabó con el invicto de Gustavo Álvarez en Liga de Quito

Independiente del Valle dio un golpe de autoridad en la Liga Pro 2026 al derrotar 2-0 a Liga de Quito, este viernes 7 de agosto, en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, por la fecha 24 del campeonato.

El triunfo no solo permitió al cuadro rayado consolidarse en el liderato, sino que también puso fin al invicto de Gustavo Álvarez, quien sufrió su primera derrota desde que asumió la dirección técnica del conjunto universitario.

Los goles del compromiso fueron obra de Juan Riquelme Angulo y Ronald Briones.

Juan Riquelme Angulo abrió el camino

Independiente del Valle golpeó muy temprano.

Apenas al primer minuto de juego, el equipo dirigido por Javier Rabanal recuperó el balón en campo rival y aprovechó una desatención defensiva de Liga de Quito para abrir el marcador.

El encargado de definir fue Juan Riquelme Angulo, quien mostró toda su tranquilidad frente al arquero Gonzalo Vallepara marcar el 1-0.

El joven delantero de 18 años atraviesa un gran momento y confirmó su buen presente al sumar otro gol a una racha en la que también registra asistencias y participaciones decisivas.

El VAR frustró el empate de Liga

Liga de Quito reaccionó y logró igualar el marcador antes del descanso gracias a Michael Estrada, quien culminó una gran acción individual.

Sin embargo, tras la revisión del VAR, el árbitro anuló la anotación al detectar una mano ofensiva del propio delantero albo durante la jugada.

La decisión mantuvo la ventaja mínima para Independiente del Valle al finalizar la primera parte.

Liga dominó, pero Independiente sentenció

En el segundo tiempo, Gustavo Álvarez realizó varias modificaciones para buscar el empate.

Liga de Quito asumió el protagonismo del partido, controló la posesión del balón y generó mayor presión sobre el arco visitante.

No obstante, el cuadro universitario careció de eficacia en los últimos metros y no logró transformar ese dominio en goles.

Con el equipo albo completamente lanzado al ataque, Independiente del Valle encontró espacios para liquidar el compromiso.

En el minuto 90+3, Ronald Briones aprovechó que Gonzalo Valle estaba adelantado y sacó un preciso remate desde fuera del área para establecer el definitivo 2-0.

Independiente del Valle se escapa en la cima

Con esta victoria, Independiente del Valle llegó a 61 puntos y continúa como líder absoluto de la LigaPro, ampliando su ventaja sobre sus principales perseguidores.

Por su parte, Liga de Quito se mantiene con 35 unidades en la sexta posición y podría perder un lugar en la tabla si Leones FC consigue un resultado favorable en su compromiso de esta jornada.

Además, el conjunto albo perdió el invicto que había construido bajo la conducción de Gustavo Álvarez, quien había iniciado su ciclo con dos victorias consecutivas.