¿Liga de Quito todavía puede ser campeón? Esto necesita si vence a Independiente del Valle

Liga de Quito afrontará este viernes 7 de agosto uno de los partidos más importantes de la temporada cuando reciba a Independiente del Valle, líder de la Liga Pro, por la fecha 24 de la primera fase.

El compromiso, que en los últimos años se ha convertido en uno de los grandes clásicos del fútbol ecuatoriano por definir títulos nacionales, tendrá un ingrediente especial: una victoria alba mantendría con vida sus opciones matemáticas de pelear el campeonato.

Liga de Quito cambia de estadio

Aunque será local, Liga Deportiva Universitaria no jugará en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

El compromiso se disputará en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en Chillogallo, debido a que el escenario habitual de los albos fue alquilado para un evento religioso.

Además, el encuentro fue programado para el viernes porque ambos clubes disputarán la próxima semana los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

¿Liga de Quito todavía puede ser campeón?

La respuesta es sí, matemáticamente.

Actualmente, Independiente del Valle lidera la Liga Pro con 58 puntos, mientras que Liga de Quito ocupa la sexta posición con 35 unidades, es decir, 23 puntos menos.

Si el conjunto dirigido por Gustavo Álvarez consigue la victoria, reducirá la diferencia a 20 puntos, manteniendo abiertas sus posibilidades de luchar por el primer lugar.

Sin embargo, la tarea no será sencilla.

A la primera fase todavía le restarán ocho jornadas, por lo que habrá 24 puntos en disputa antes del inicio del hexagonal final.

Para llegar con opciones reales, Liga de Quito necesitará mantener una racha casi perfecta y esperar varios tropiezos consecutivos de Independiente del Valle.

Además, deberá asegurar su clasificación entre los seis primeros de la tabla para disputar el hexagonal por el título, instancia en la que cada equipo jugará otros 10 partidos.

Gustavo Álvarez quiere mantener el invicto

Desde la llegada de Gustavo Álvarez, Liga de Quito ha mostrado una importante mejoría en su rendimiento.

El entrenador argentino continúa invicto y buscará extender esa racha frente al equipo más sólido del campeonato.

Un triunfo no solo permitiría seguir soñando con el título, sino que también fortalecería el ánimo del plantel antes del inicio de los octavos de final de la Copa Libertadores.

¿A qué hora juegan Liga de Quito vs. Independiente del Valle?

El compromiso entre Liga de Quito e Independiente del Valle, correspondiente a la fecha 24 de la LigaPro, se disputará este viernes 7 de agosto, a partir de las 19:00, en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en Quito.