Liga de Quito vs. Independiente del Valle abren la fecha 24 de Liga Pro

La Liga Pro de Ecuador 2026 inicia este viernes 7 de agosto su fecha 24 con uno de los partidos más esperados del campeonato. Se trata del Liga de Quito vs. Independiente del Valle.

El cotejo se disputará en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, debido a que el estadio Rodrigo Paz Delgado no estará disponible por un evento internacional religioso.

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Liga de Quito vs. Independiente del Valle

El encuentro entre Liga de Quito e Independiente del Valle fue programado para el viernes con el objetivo de facilitar la recuperación de ambos equipos antes de sus compromisos por los octavos de final de la Copa Libertadores. El partido enfrentará a dos clubes con realidades distintas en la tabla de posiciones.

Independiente del Valle llega como líder de la Liga Pro con 58 puntos, respaldado por una racha de cinco victorias consecutivas, el mejor ataque del torneo y una de las defensas más sólidas del campeonato. Por su parte, Liga de Quito ocupa el sexto lugar con 35 unidades y llega al compromiso después de sumar dos triunfos seguidos.

La fecha continúa

La fecha 24 continuará el sábado 8 de agosto con los partidos Aucas vs. Leones del Norte, a las 16:30, y Barcelona SC vs. Macará, a las 19:00.

El domingo 9 de agosto se jugarán tres encuentros: Delfín vs. Orense (16:00) y Guayaquil City vs. Emelec (19:00).

La jornada finalizará el lunes 10 con los duelos Técnico Universitario vs. Mushuc Runa (14:00), Libertad vs. Universidad Católica (16:30) y Deportivo Cuenca vs. Manta FC (19:00).

La tabla de posiciones