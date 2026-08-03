Michael Estrada lideró la agónica remontada de Liga de Quito sobre Delfín en la Liga Pro

Liga Deportiva Universitaria de Quito consiguió una agónica y valiosa victoria por 2-1 sobre Delfín SC este lunes 3 de agosto, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, gracias a un doblete de Michael Estrada.

El triunfo significó la segunda victoria consecutiva de Gustavo Álvarez al frente del conjunto albo y la primera en la LigaPro, luego del contundente 6-0 sobre Leones FC por la Copa Ecuador.

Además, el resultado permite a Liga mantenerse en la pelea por los primeros puestos del campeonato y seguir acercándose a la zona de clasificación directa a la Copa Libertadores.

Liga dominó, pero el VAR y Brian Heras evitaron el gol

Desde el inicio del compromiso, Liga de Quito tomó el control del balón y generó las ocasiones más claras de peligro.

A los 45 minutos, Janner Corozo logró abrir el marcador, pero el tanto fue anulado tras la revisión del VAR, que determinó una posición adelantada del atacante albo.

En la segunda parte, el dominio continuó.

A los 54 minutos, Michael Estrada estuvo muy cerca de marcar luego de conectar de cabeza un preciso centro de Ricardo Adé, pero el arquero Brian Heras respondió con una gran atajada. En el rebote, Corozo desperdició una oportunidad inmejorable al enviar el balón por encima del travesaño.

Pocos minutos después, al 63‘, el VAR volvió a intervenir por un posible penal sobre Deyverson. Tras revisar la acción, el árbitro Lein Quiñónez determinó que no existía infracción y el juego continuó.

Delfín golpeó primero

Cuando parecía que el gol de Liga era cuestión de tiempo, Delfín sorprendió en un rápido contragolpe.

A los 75 minutos, Thiago Ozaeta conectó de cabeza un centro preciso y puso el 0-1, silenciando el estadio Rodrigo Paz Delgado en una de las pocas llegadas claras del conjunto manabita.

Michael Estrada lideró la remontada

Lejos de bajar los brazos, Liga de Quito reaccionó rápidamente.

El empate llegó gracias a una gran combinación entre Deyverson y Michael Estrada. El delantero brasileño envió un centro preciso desde la banda izquierda y Estrada apareció con un potente cabezazo para vencer, por fin, a Brian Heras, quien hasta ese momento había sido la gran figura del partido.

Cuando todo parecía encaminado al empate, Liga encontró el premio a su insistencia.

En la última jugada del encuentro, nuevamente apareció Michael Estrada para marcar el 2-1 definitivo, desatando la euforia en Casa Blanca y sellando una remontada épica para los dirigidos por Gustavo Álvarez.

Liga sigue creciendo con Gustavo Álvarez

Con este triunfo, Liga de Quito confirmó el buen inicio del ciclo de Gustavo Álvarez.

En apenas dos partidos oficiales, el entrenador argentino suma dos victorias, ocho goles a favor y una importante reacción anímica de un equipo que comienza a recuperar protagonismo tanto en la Liga Pro como en la Copa Ecuador.

Ahora, el conjunto albo buscará mantener esta buena racha en las próximas jornadas para seguir acercándose a los puestos de clasificación directa a la Copa Libertadores.