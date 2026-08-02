Exfiguras ecuatorianas de Liga de Quito brillan con goles en México y EE.UU.

Después del Mundial de 2026, La MLS de Estados Unidos y el Torneo Apertura de México ya están en competencia. En ellos, dos futbolistas ecuatorianos, con pasado en Liga de Quito, brillaron con goles en la más reciente fecha y fueron Jhojan Julio y Bryan Ramírez.

Jhojan Julio, gol y asistencia con el Atlante de México

Jhojan Juliollegó al Atlante, equipo recién ascendido a la Liga MX, desde el Queretaro FC a mediados de este 2026. Antes tuvo un paso por el Tijuana, adonde arribó en enero del 2025 y en el que estuvo por seis meses.

Tras su llegada al Atlante, Julio tuvo participación en el equipo desde el inicio del torneo mexicano. Estuvo presente en las dos primeras fechas y, en la segunda, consiguió anotar y asistir con su equipo en un triunfo de 3-2 sobre el Cruz Azul, el 1 de agosto del 2026.

El equipo de Cancún se puso por delante gracias a un gol de Luis Puente a los 44 minutos. Para el segundo tanto, a los 57‘, Julio asistió a Luis Santillán. Tras esas dos anotaciones llegó el descuento de Nicolás Ibáñez, a los 60.

Julio apareció con su gol desde un penal a los 75 minutos de juego. Finalmente. Agustín Palavecino descontó a los 90+10.

Bryan Ramírez participó en la goleada del Cincinatti en la MLS

El FC Cincinatti jugó frente a los San José Earthquakes también durante el 1 de agosto. El compromiso correspondió a la fecha 18 de la MLS y vio a Bryan Ramírez como titular.

Pese a que el San José fue la primera escuadra en ponerse por delante, Ramírez apareció para intentar encaminar la remontada. El extremo zurdo abrió la cuenta a los 33 minutos de juego.

Tras su tanto, el Cincinatti volvió a estar abajo luego de un gol de Timo Werner a los 56’. Pese a ello, Tom Barlow, Evander y Ayoub Jabbari consiguieron poner los tantos que dieron vuelta al compromiso.

Ese fue el primer gol de Bryan Ramírez con el Cincinatti. Este llegó a principios del 2026 al club estadounidense desde Liga de Quito.

Otro talento ecuatoriano y de Liga de Quito debutó en Estados Unidos

La jornada para lose ecuatorianos en los torneos de Norteamérica también estuvo marcada por el debut de una promesa ecuatoriana. Fricio Caicedo, quien surgió de Liga de Quito, jugó su primer partido con el Inter de Miami tras ser transferido.

El volante tricolor fue titular frente al Columbus Crew, en un partido que su equipo empató por 2-2. Caicedo también compartió la cancha con Lionel Messi, leyenda del fútbol y capitán de su escuadra.