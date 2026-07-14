Lionel Messi tiene un nuevo compañero ecuatoriano en el Inter Miami

Desde que Lionel Messi llegó al Inter Miami en 2023, siempre ha compartido vestuario con al menos un futbolista ecuatoriano. Esa curiosa racha continuará en la temporada 2026 con la incorporación del defensor Fricio Caicedo, quien fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo del club estadounidense.

El zaguero de 18 años llega cedido por el Moravia de Costa Rica hasta el final de la temporada 2027 de la MLS y pasará a formar parte de un plantel repleto de figuras internacionales, encabezado por Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul y el recientemente incorporado Casemiro.

Más noticias:

Fricio Caicedo cumplirá el sueño de jugar con Messi

Tras oficializarse su llegada al Inter Miami, el defensor ecuatoriano no ocultó su emoción por compartir equipo con el campeón del mundo.

“Mis objetivos son jugar, tener minutos, ser titular y ganar muchos trofeos. Vine a Miami porque mi deseo era estar al lado de Messi, que es el mejor del mundo, sin duda. Vengo a hacer historia aquí y a demostrar lo que soy”, declaró.

Caicedo es un defensor central zurdo de 1,96 metros de estatura.

Se formó en las divisiones juveniles de Liga de Quito, donde integró el equipo sub-20 antes de continuar su carrera en el fútbol costarricense.

Además, ya debutó con la selección absoluta de Ecuador al ingresar en el segundo tiempo del amistoso frente a Arabia Saudita, previo al Mundial 2026, bajo la dirección técnica de Sebastián Beccacece.

The ink is dry. Caicedo is officially a Heron ✍️ pic.twitter.com/gi4Jclf46R — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 14, 2026

El Inter Miami destacó su potencial

El director deportivo del club, Alberto Marrero, elogió las condiciones del ecuatoriano y aseguró que representa una apuesta de futuro para la institución.

“Fricio es un jugador joven, con mucho potencial y una gran proyección. Estamos muy contentos de que se sume al proyecto”, señaló.

El dirigente también destacó su fortaleza física, velocidad y capacidad para imponerse en el juego aéreo.

Caicedo ocupará una plaza del programa Sub-22 de la MLS, aunque su incorporación definitiva dependerá de la obtención del visado P-1 y del Certificado de Transferencia Internacional (CTI).

Te puede interesar: Lionel Messi vive su Mundial más goleador y Argentina gana todo

Los ecuatorianos que han sido compañeros de Lionel Messi

La llegada de Fricio Caicedo prolongará una particular tradición en el Inter Miami.

Desde que Messi aterrizó en Estados Unidos, el club siempre ha contado con al menos un futbolista ecuatoriano en su plantilla.

En 2023, compartió vestuario con Dixon Arroyo y Leonardo Campana, con quienes conquistó la Leagues Cup, el primer título de la historia del club.

En 2024, Campana permaneció en el equipo y fue parte del plantel que ganó el MLS Supporters‘ Shield, reconocimiento al mejor equipo de la temporada regular.

Durante 2025, el ecuatoriano Allen Obando se incorporó al Inter Miami y coincidió con Messi en la campaña en la que el conjunto floridano conquistó la MLS Cup.

Ahora, en la segunda mitad de la temporada 2026, será el turno de Fricio Caicedo, quien intentará seguir la tradición de los ecuatorianos que han levantado títulos junto al capitán de la selección argentina.