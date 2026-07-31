La FIFA retira el proyecto para comercializar el Mundial tras críticas

La FIFA dio este viernes 31 de julio de 2026 marcha atrás a uno de sus proyectos más ambiciosos. El presidente Gianni Infantino confirmó que el organismo desistió de crear una filial para administrar los derechos comerciales del Mundial, tras la oposición expresada por varias confederaciones.

Gianni Infantino admite que el proyecto generó divisiones

La decisión pone fin a la iniciativa de FIFA Forward Enterprise (FFE), presentada días atrás como una empresa destinada a gestionar los negocios y eventos de la organización. La propuesta generó divisiones entre las federaciones y terminó perdiendo respaldo.

En un comunicado oficial, la FIFA explicó que escuchó las posiciones de las asociaciones y concluyó que la propuesta ya no cumplía el objetivo para el que fue diseñada. Por ese motivo, la entidad resolvió no continuar con el plan.

Infantino afirmó que la intención del organismo siempre fue fortalecer el fútbol y mantener la unidad entre sus integrantes. Añadió que, ante el escenario generado por el debate, la mejor decisión era retirar definitivamente la iniciativa.

El proyecto contemplaba la venta del 20 % de FIFA Forward Enterprise, una compañía valorada en alrededor de 20 000 millones de dólares, según una estimación de J.P. Morgan. La empresa iba a concentrar la explotación comercial del Mundial y otros eventos.

De acuerdo con información divulgada previamente, las 211 federaciones afiliadas disponían de 53 días para pronunciarse sobre la propuesta. El plan incluía una compensación económica para las asociaciones que respaldaran la creación de la nueva filial.

La oposición de las confederaciones frenó la iniciativa

El proyecto comenzó a perder fuerza después del rechazo público de la UEFA. Posteriormente, la Concacaf también expresó su negativa, mientras que la Conmebol abrió un proceso de consultas internas y reiteró que la prioridad debía ser el fútbol.

En el cierre de su comunicado, Infantino aseguró que buscará reunir nuevamente a las confederaciones y asociaciones miembro para mantener el diálogo. El dirigente sostuvo que el objetivo seguirá siendo impulsar el desarrollo del fútbol, especialmente en los países que más apoyo requieren.

*Con información de EFE.

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