Independiente del Valle, entre los tres mejores equipos de Sudamérica, según ranking

Independiente del Valle atraviesa uno de los mejores momentos de su historia. Además de liderar con amplia ventaja la Liga Pro y mantenerse como protagonista en la Copa Libertadores, el conjunto ecuatoriano también destaca a nivel internacional.

De acuerdo con la más reciente actualización del Power Ranking de Opta Analyst, el equipo dirigido por Joaquín Papa figura como el tercer mejor club de Sudamérica, solo por detrás de dos gigantes del fútbol brasileño.

Independiente del Valle, en el podio de Sudamérica

En la actualización más reciente del Opta Power Ranking, Independiente del Valle alcanzó una puntuación de 87,6 y se ubicó como el tercer mejor equipo de la Conmebol.

El listado es liderado por:

Flamengo

Palmeiras

Independiente del Valle

Detrás del cuadro ecuatoriano aparecen clubes históricos como Cruzeiro, Fluminense, Boca Juniors y otros grandes del continente.

Ranking de Sudamérica de Opta Analyst. • Foto: Captura de Pantalla.

También destaca a nivel mundial

El buen rendimiento del equipo rayado no solo se refleja en Sudamérica.

En el ranking global elaborado por Opta, Independiente del Valle ocupa el puesto 63 del mundo, una clasificación encabezada por el Arsenal, que posee la máxima puntuación del sistema.

Este posicionamiento confirma el crecimiento sostenido del club ecuatoriano, que en los últimos años se ha consolidado como uno de los equipos más competitivos del continente.

¿Cómo funciona el Power Ranking de Opta?

El Opta Power Ranking es un sistema de clasificación que evalúa el rendimiento de miles de equipos de fútbol masculino y femenino de todo el mundo mediante modelos estadísticos.

La metodología asigna una puntuación entre 0 y 100, donde:

100 representa al equipo mejor valorado del mundo.

0 corresponde al equipo con la menor valoración.

Para elaborar la clasificación, el modelo toma en cuenta diversos factores relacionados con el rendimiento deportivo, la fortaleza de los rivales, los resultados obtenidos y el nivel competitivo de cada liga.

Actualmente, el sistema analiza a más de 13.500 clubes masculinos y 2.500 equipos femeninos.

Liga de Quito, el segundo mejor ecuatoriano

Dentro del fútbol ecuatoriano, Liga de Quito aparece como el segundo club mejor ubicado en el ranking de Opta.

El conjunto albo registra una puntuación de 82,6, ubicándose en el puesto 41 de Sudamérica y en la posición 212 del ranking mundial.

La diferencia entre ambos equipos refleja el gran momento que atraviesa Independiente del Valle, líder absoluto de la LigaPro y uno de los clubes con mejor rendimiento estadístico del continente.