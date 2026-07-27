Independiente del Valle fue vicecampeón de la Libertadores hace 10 años

Este lunes 27 de julio de 2026 se cumplen 10 años de que Independiente del Valle logró el segundo lugar de la Copa Libertadores con un plantel de jugadores a los que, después de esa hazaña, les costó volver a brillar en otros clubes.

¿Qué pasó con los finalistas de la Copa Libertadores?

El uruguayo Pablo Repetto armó un plantel en el que los canteranos fueron arropados por futbolistas nacionales de calidad y extranjeros que tuvieron un primer semestre al más alto nivel de competitividad.

El aporte extranjero estuvo conformado por el portero paraguayo Librado Azcona, los defensas uruguayos Christian Núñez y Emiliano Tellechea, y el mediocampista de contención Mario Rizotto.

La estructura ecuatoriana tuvo a Arturo Mina como uno de los más destacados. Anotó en la final de ida en Quito y luego fue transferido a River Plate de Argentina, pedido por el mítico entrenador Marcelo Gallardo.

Los primeros canteranos que sentaron las bases del éxito que años después siguen cosechando fueron Luis ‘Kunty’ Caicedo, Jefferson Orejuela, Júnior Sornoza, Jonathan González, Bryan Cabezas y José Angulo.

Caicedo fue transferido a Cruzeiro; Orejuela y Sornoza, a Fluminense de Brasil; González (asesinado en 2025 en Esmeraldas), a Olimpia de Paraguay; Cabezas, al Atalanta de Italia; y Angulo, al Granada de España. Ninguno logró afianzarse.

Julio Angulo, Jonny Uchuari y Miller Castillo completaron la cuota nacional que ese año conquistó el continente y estuvo a un solo gol de alargar la definición de esa Libertadores.

La campaña del histórico IDV

En 2010, Ecuador dio la bienvenida en la Serie A a Independiente José Terán (rebautizado desde 2014 como Independiente del Valle), que se afincó en Sangolquí con un ambicioso proyecto que prometía llevarlo con los años a ser monarca del país.

Ese objetivo lo cumplió con sobrados merecimientos al conseguir el título de la Liga Pro en 2021 y 2025, de la Copa Ecuador en 2022 y de la Supercopa Ecuador en 2023 y 2026, todo en menos de dos décadas en el profesionalismo.

Eso no fue todo. A escala continental, alcanzó los títulos de la Copa Sudamericana en 2019 y 2022, y de la Recopa Sudamericana en 2023.

Hace una década, los dirigidos por Repetto sorprendieron a América desde la primera fase, dejando en el camino a Guaraní de Paraguay en el mítico estadio Defensores del Chaco de Asunción.

Luego, en el Grupo 5, eliminaron a Colo–Colo de Chile y a Melgar de Perú. Avanzaron a los octavos de final junto a Atlético Mineiro, institución que solo tres años antes conquistó la Libertadores con Ronaldinho como figura.

Desde esa instancia escribieron páginas inéditas y doradas para su historia al eliminar a River Plate; en los cuartos de final, en los penaltis, a Pumas de México; y en semifinales, a Boca Juniors en la imponente Bombonera de Buenos Aires.

En la final sucumbieron 2-1 en el global ante Atlético Nacional. En la ida, en el Atahualpa, empataron 1-1 y en la vuelta, en el Atanasio Girardot, los colombianos se llevaron la victoria y el trofeo por un ajustado 1-0.

Esa campaña también estuvo marcada por el apoyo masivo de los ecuatorianos, impulsada por la iniciativa de los directivos del club de donar la taquilla de local para los damnificados por el terremoto que afectó a las provincias de Esmeraldas y Manabí, determinado ese año.

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