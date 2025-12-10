Liga de Quito le hizo la tarde de este miércoles 10 de diciembre de 2025 a Independiente del Valle el tradicional pasillo de honor con el que son recibidos los equipos campeones en el partido siguiente a su consagración.

Independiente del Valle se proclamó como campeón del campeonato nacional el sábado 6 de diciembre en Chillo Jijón, favorecido por su empate 1-1 contra Libertad y por la derrota 2-1 de Liga de Quito a manos de Orense en Machala.

Liga de Quito entregó la corona a Independiente del Valle

Liga de Quito se quedó por tercer vez en su historia a las puertas de lograr el primer tricampeonato de su historia. Independiente del Valle se lo impidió con una campaña que lo proclamó campeón a tres fechas de finalizar el torneo.

Liga fue bicampeón de Ecuador en 1974-1975, 1998-1999 y 2023-24. En todas no pudo extender su dominio a un tercer año, cediendo la corona a El Nacional, Olmedo de Riobamba e Independiente, respectivamente.

Los del Valle bordaron en la parte superior de su escudo la segunda estrella del campeonato ecuatoriano, por lo que fueron recibidos por un pasillo de honor conformado por los jugadores de LDU.

La premiación, la entrega de medallas, del trofeo y el festejo como nuevo campeón se llevó a cabo el sábado 6. El de este miércoles es un partido aplazado de la tercera jornada del hexagonal uno.

Alexander Domínguez, Gian Allala, Richard Mina, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez, Bryan Ramírez, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, Lisandro Alzugaray, Lautaro Pastrán y Jeison Medina se distribuyeron en dos columnas formando el pasillo y aplaudieron mientras sus compañeros de profesión pasaban.

Del lado de IDV retribuyeron el gesto Guido Villar, Thiago Santamaría, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Andy Velasco, Layan Loor, Jhegson Méndez, Jusrin Lerma, Ronald Briones, Mihael Hoyos y el goleador Claudio Spinelli.

