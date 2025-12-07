El Independiente del Valle alzó el sábado 6 de diciembre de 2025 con el segundo título de su historia en el fútbol ecuatoriano, asegurando el máximo cetro tras empatar 1-1 contra Libertad en su estadio en Chillo Jijón.

La victoria llegó a falta de dos jornadas para la culminación del torneo y uno más pendiente, consolidando al Independiente del Valle como el undécimo club en inscribir su nombre en el palmarés nacional.

Independiente del Valle y todos los campeones de Ecuador

A pesar del logro de Independiente del Valle, Barcelona SC se mantiene como el club con más victorias en los torneos profesionales de Ecuador, sumando 16 títulos.

Le sigue de cerca Emelec con 14 campeonatos. Detrás de los equipos de Guayaquil se encuentran El Nacional y Liga de Quito, ambos con 13 títulos cada uno.

Históricamente, los enfrentamientos han marcado un dominio de los equipos de Quito, que acumulan 34 títulos en total, superando los 31 cetros de Guayaquil.

Los campeones de Quito son El Nacional y LDU, con 13 títulos cada uno, seguidos por Deportivo Quito (5, actualmente en segunda categoría de Pichincha), el reciente campeón Independiente del Valle (2) y Aucas (1).

En Guayaquil, los títulos se reparten entre BSC con 16 títulos, secundado por Emelec (14). A ellos se suma Everest (1), club que milita en la segunda categoría del Guayas.

Palmarés del fútbol de Ecuador

Año Campeón Subcampeón 1957 Emelec Barcelona 1960 Barcelona Emelec 1961 Emelec Patria 1962 Everest Barcelona 1963 Barcelona Emelec 1964 Deportivo Quito El Nacional 1965 Emelec 9 de Octubre 1966 Barcelona Emelec 1967 El Nacional Emelec 1968 Deportivo Quito Barcelona 1969 Liga de Quito América 1970 Barcelona Emelec 1971 Barcelona América 1972 Emelec El Nacional 1973 El Nacional Universidad Católica 1974 Liga de Quito El Nacional 1975 Liga de Quito Deportivo Cuenca 1976 El Nacional Deportivo Cuenca 1977 El Nacional Liga de Quito 1978 El Nacional Técnico Universitario 1979 Emelec Universidad Católica 1980 Barcelona Técnico Universitario 1981 Barcelona Liga de Quito 1982 El Nacional Barcelona 1983 El Nacional 9 de Octubre 1984 El Nacional 9 de Octubre 1985 Barcelona Deportivo Quito 1986 El Nacional Barcelona 1987 Barcelona Filanbanco 1988 Emelec Deportivo Quito 1989 Barcelona Emelec 1990 Liga de Quito Barcelona 1991 Barcelona Valdez 1992 El Nacional Barcelona 1993 Emelec Barcelona 1994 Emelec El Nacional 1995 Barcelona Espoli 1996 El Nacional Emelec 1997 Barcelona Deportivo Quito 1998 Liga de Quito Emelec 1999 Liga de Quito El Nacional 2000 Olmedo El Nacional 2001 Emelec El Nacional 2002 Emelec Barcelona 2003 Liga de Quito Barcelona 2004 Deportivo Cuenca Olmedo 2005 Liga de Quito (Apertura) Barcelona 2005 El Nacional (Clausura) Deportivo Cuenca 2006 El Nacional Emelec 2007 Liga de Quito Deportivo Cuenca 2008 Deportivo Quito Liga de Quito 2009 Deportivo Quito Deportivo Cuenca 2010 Liga de Quito Emelec 2011 Deportivo Quito Emelec 2012 Barcelona Emelec 2013 Emelec Independ. del Valle 2014 Emelec Barcelona 2015 Emelec Liga de Quito 2016 Barcelona Emelec 2017 Emelec Delfín 2018 Liga de Quito Emelec 2019 Delfín Liga de Quito 2020 Barcelona Liga de Quito 2021 Independiente del Valle Emelec 2022 Aucas Barcelona 2023 Liga de Quito Indep. del Valle 2024 Liga de Quito Indep. del Valle 2025 Independiente del Valle Por definirse