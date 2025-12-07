El Independiente del Valle alzó el sábado 6 de diciembre de 2025 con el segundo título de su historia en el fútbol ecuatoriano, asegurando el máximo cetro tras empatar 1-1 contra Libertad en su estadio en Chillo Jijón.
La victoria llegó a falta de dos jornadas para la culminación del torneo y uno más pendiente, consolidando al Independiente del Valle como el undécimo club en inscribir su nombre en el palmarés nacional.
A pesar del logro de Independiente del Valle, Barcelona SC se mantiene como el club con más victorias en los torneos profesionales de Ecuador, sumando 16 títulos.
Le sigue de cerca Emelec con 14 campeonatos. Detrás de los equipos de Guayaquil se encuentran El Nacional y Liga de Quito, ambos con 13 títulos cada uno.
Históricamente, los enfrentamientos han marcado un dominio de los equipos de Quito, que acumulan 34 títulos en total, superando los 31 cetros de Guayaquil.
Los campeones de Quito son El Nacional y LDU, con 13 títulos cada uno, seguidos por Deportivo Quito (5, actualmente en segunda categoría de Pichincha), el reciente campeón Independiente del Valle (2) y Aucas (1).
En Guayaquil, los títulos se reparten entre BSC con 16 títulos, secundado por Emelec (14). A ellos se suma Everest (1), club que milita en la segunda categoría del Guayas.
Palmarés del fútbol de Ecuador
|Año
|Campeón
|Subcampeón
|1957
|Emelec
|Barcelona
|1960
|Barcelona
|Emelec
|1961
|Emelec
|Patria
|1962
|Everest
|Barcelona
|1963
|Barcelona
|Emelec
|1964
|Deportivo Quito
|El Nacional
|1965
|Emelec
|9 de Octubre
|1966
|Barcelona
|Emelec
|1967
|El Nacional
|Emelec
|1968
|Deportivo Quito
|Barcelona
|1969
|Liga de Quito
|América
|1970
|Barcelona
|Emelec
|1971
|Barcelona
|América
|1972
|Emelec
|El Nacional
|1973
|El Nacional
|Universidad Católica
|1974
|Liga de Quito
|El Nacional
|1975
|Liga de Quito
|Deportivo Cuenca
|1976
|El Nacional
|Deportivo Cuenca
|1977
|El Nacional
|Liga de Quito
|1978
|El Nacional
|Técnico Universitario
|1979
|Emelec
|Universidad Católica
|1980
|Barcelona
|Técnico Universitario
|1981
|Barcelona
|Liga de Quito
|1982
|El Nacional
|Barcelona
|1983
|El Nacional
|9 de Octubre
|1984
|El Nacional
|9 de Octubre
|1985
|Barcelona
|Deportivo Quito
|1986
|El Nacional
|Barcelona
|1987
|Barcelona
|Filanbanco
|1988
|Emelec
|Deportivo Quito
|1989
|Barcelona
|Emelec
|1990
|Liga de Quito
|Barcelona
|1991
|Barcelona
|Valdez
|1992
|El Nacional
|Barcelona
|1993
|Emelec
|Barcelona
|1994
|Emelec
|El Nacional
|1995
|Barcelona
|Espoli
|1996
|El Nacional
|Emelec
|1997
|Barcelona
|Deportivo Quito
|1998
|Liga de Quito
|Emelec
|1999
|Liga de Quito
|El Nacional
|2000
|Olmedo
|El Nacional
|2001
|Emelec
|El Nacional
|2002
|Emelec
|Barcelona
|2003
|Liga de Quito
|Barcelona
|2004
|Deportivo Cuenca
|Olmedo
|2005
|Liga de Quito (Apertura)
|Barcelona
|2005
|El Nacional (Clausura)
|Deportivo Cuenca
|2006
|El Nacional
|Emelec
|2007
|Liga de Quito
|Deportivo Cuenca
|2008
|Deportivo Quito
|Liga de Quito
|2009
|Deportivo Quito
|Deportivo Cuenca
|2010
|Liga de Quito
|Emelec
|2011
|Deportivo Quito
|Emelec
|2012
|Barcelona
|Emelec
|2013
|Emelec
|Independ. del Valle
|2014
|Emelec
|Barcelona
|2015
|Emelec
|Liga de Quito
|2016
|Barcelona
|Emelec
|2017
|Emelec
|Delfín
|2018
|Liga de Quito
|Emelec
|2019
|Delfín
|Liga de Quito
|2020
|Barcelona
|Liga de Quito
|2021
|Independiente del Valle
|Emelec
|2022
|Aucas
|Barcelona
|2023
|Liga de Quito
|Indep. del Valle
|2024
|Liga de Quito
|Indep. del Valle
|2025
|Independiente del Valle
|Por definirse