Liga de Quito y Barcelona SC pelean por un cupo directo a Libertadores

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Aunque Independiente del Valle ya se coronó campeón del torneo nacional, aunque restan cosas por definir en el certamen. Liga de Quito y Barcelona SC pelean por el segundo lugar del campeonato y un cupo directo a la Copa Libertadores.

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Liga de Quito es segundo en el torneo, pero aún no tiene asegurada la posición

Con el último empate de Independiente del Valle en la octava fecha de la liguilla por el título y la derrota de Liga de Quito, los rayados se volvieron inalcanzables para la ‘U’. Estos sumaron 75 puntos, 10 más que los azucenas y con nueve aún por disputar para ambos.

En el segundo puesto, los labos queda con 65 unidades. A un punto, por detrás, se encuentra Barcelona SC. Pese a ello, el conjunto torero aún cuenta con seis unidades en juego. Los albos pueden acumular tres más aún debido a que tienen un partido diferido frente a la escuadra negriazul.

Dado que Independiente quedó primero en la fase regular, este aseguró un cupo en la Copa Libertadores de 2025, el cual revalidó al coronarse campeón. De tal manera, la siguiente asignación llegará por medio de la tabla acumulada hacia el equipo que termine segundo.

El calendario de Liga de Quito y Barcelona SC

Para Liga de Quito, su siguiente cotejo será frente a Independiente del Valle. Este choque se dará el 10 de diciembre del 2025 y corresponderá al que las escuadras difirieron en la tercera fecha de la liguilla por el título.

Dentro de las dos últimas jornadas de su hexagonal, el conjunto universitario se enfrentará a Libertad de Loja y a Universidad Católica. En el caso de Barcelona SC, sus próximos dos partidos serán frente a Orense e Independiente.

Antes de disputar la última fecha Liga de Quito y Universidad Católica también se verán entre sí en otro compromiso. Los dos equipos se medirán en la final de la Copa Ecuador.

¿Cómo se repartirán los cupos a torneos internacionales en Ecuador?

Dadas las posiciones y el logro de Independiente del Valle, ganador de la fase regular y campeón, el segundo cupo de Copa Libertadores irá para su escolta en la tabla acumulada. Aquel que finalice tercero tendrá la clasificación hacia la tercera fase previa.

El cuarto cupo para Libertadores -primera fase previa- irá para el campeón de la Copa Ecuador. Si aquel que gane ya está clasificado al torneo continental, la asignación se destinará al mejor en orden de sucesión.

Del cuarto al sexto en el torneo liguero irán para la Copa Sudamericana junto con el mejor del segundo hexagonal. Si uno de esos clubes gana la Copa Ecuador, un cupo más de Sudamericana se abrirá en el campeonato regular y se lo destinará para escolta de la segunda liguilla.

Información adicional: Los albos