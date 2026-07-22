Independiente lleva cinco goleadas al hilo tras regreso de Liga Pro

Después del regreso del campeonato ecuatoriano tras el parón por la Copa del Mundo, Independiente del Valle solo volvió con goleadas. El conjunto rayado acumula cinco partidos seguidos, desde que volvió a la acción, en los que ha vencido por un mínimo de tres goles de ventaja a sus rivales.

La última goleada de Independiente del Valle en el campeonato ecuatoriano

Independiente del Valle marcó su quinta goleada seguida en el torneo durante este miércoles 22 de julio de 2026. El conjunto rayado recibió a Técnico Universitario por la fecha 21 del torneo local.

La escuadra rayada no tuvo inconvenientes para imponerse ante el ‘Rodillo Rojo’ y la derrotó con un marcador de 3-0. Junior Sornoza, Daykol Romero y Matías Perelló anotaron para el conjunto rayado.

El partido se celebró en el estadio de los negriazules y el primer tanto cayó en el cierre del primer tiempo a los 41 minutos. Las dos siguientes anotaciones cayeron en seguidilla en la segunda etapa, a los 72‘ y a los 77’.

Las cuatro goleadas previas de Independiente del Valle en la Liga Pro

Debido al Mundial 2026, la Liga Pro se interrumpió en mayo y reanudó su actividad en julio. Una victoria ante Guayaquil City por 4-2 marcó el inicio de la paralización para Independiente del Valle.

El 3 de julio, el conjunto rayado volvió a jugar un partido en el campeonato nacional y lo hizo frente al Manta. Se impuso por 4-0 y en los cuatro choques sucesivos volvió a golear.

Le siguipo un 4-1 frente a Mushuc Runa y un 3-0 frente a Aucas. La victoria más abultada fue la siguiente, de 6-1 ante Emelec, y luego llegó el triunfo ante el ‘Rodillo Rojo’.

Independiente del Valle, con más de dos goles por partido y 17 puntos de ventaja

La goleada frente a Técnico Universitario mantuvo a Independiente del Valle en el primer puesto con 52 unidades. Tal puntaje lo pone a 17 de ventaja de su inmediato perseguidor, Universidad Católica.

Aucas, que aún tiene pendiente su partido de la fecha 21, puede ser el que más puntos le logre descontar a IDV. En caso de que venza a Orense, quedará a 14 de distancia y será segundo.

Independiente del Valle, además, es el equipo más goleador del certaen. Cuenta con 52 tantos anotados y promedia 2,4 por partido.