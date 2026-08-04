Michael Estrada renació con Gustavo Álvarez y ya es la gran figura de Liga de Quito

El inicio de Michael Estrada en la temporada 2026 estuvo muy lejos de lo esperado. Luego de cerrar un gran 2025 como uno de los referentes ofensivos de Liga de Quito, el delantero perdió protagonismo durante el primer semestre entre lesiones, decisiones técnicas, problemas disciplinarios y una evidente falta de gol.
Sin embargo, el panorama cambió por completo tras la salida de Tiago Nunes.
Con el breve interinato de Patricio Hurtado y, especialmente, con la llegada de Gustavo Álvarez, el delantero ecuatoriano volvió a convertirse en la principal referencia ofensiva del equipo y hoy atraviesa su mejor momento de la temporada.
Durante el ciclo de Tiago Nunes, Estrada disputó 18 partidos entre Liga Pro y Copa Libertadores.
En cerca de 800 minutos, apenas registró:
Una producción muy alejada de la que había mostrado en 2025, cuando terminó como el máximo goleador de Liga de Quito con 18 goles y cinco asistencias en 53 partidos.
La historia comenzó a cambiar en los últimos cinco compromisos del equipo.
Entre los tres encuentros dirigidos por Patricio Hurtado y los dos primeros bajo el mando de Gustavo Álvarez, Michael Estrada volvió a ser el delantero de referencia y recuperó su olfato goleador.
En ese periodo registra:
Gracias a ese rendimiento, se convirtió en el máximo goleador de Liga de Quito en la temporada 2026.
Más allá de la cantidad de anotaciones, el impacto de Estrada ha sido determinante para los resultados del equipo.
En la LigaPro acumula tres partidos consecutivos marcando.
Sus goles permitieron:
En total, sus anotaciones significaron siete puntos para Liga de Quito en el campeonato.
Mientras tanto, en la Copa Ecuador fue la gran figura de la goleada 6-0 sobre Leones FC al marcar un triplete que clasificó al equipo a los cuartos de final.
Hasta el momento, Michael Estrada registra:
Con esas cifras supera a Deyverson, que suma siete anotaciones, y se consolida como el máximo goleador albo en la presente temporada.
Además, acumula 11 participaciones directas de gol, con un promedio de una intervención ofensiva cada 118 minutos.
En apenas dos partidos al frente de Liga de Quito, Gustavo Álvarez ya encontró a su principal referente ofensivo.
El entrenador argentino apostó nuevamente por Michael Estrada como delantero titular y el atacante respondió con goles, liderazgo y actuaciones decisivas.
Si mantiene este nivel, el delantero no solo será una pieza clave en la lucha de Liga por la LigaPro y la Copa Ecuador, sino también uno de los futbolistas ecuatorianos más destacados del segundo semestre de 2026.