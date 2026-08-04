Independiente del Valle inaugura complejo de lujo para equipo femenino

Independiente del Valle es líder con su equipo masculino en la Liga Pro y está en octavos de Copa Libertadores, su grupo adquirió una nueva escuadra en Panamá y tampoco descuida la rama femenina. El conjunto de Sangolquí amplió sus instalaciones para Dragonas IDV -equipo femenino- y cuenta con un complejo de lujo.

La presentación del complejo de Dragonas IDV

En un acto celebrado durante este martes 4 de agosto del 2026, el conjunto rayado dio a conocer el Centro de Alto Rendimiento Dragonas IDV. Además, se llevó a cabo la presentación del libro Donde el juego echa raíces, en el cual se narran historias de canteranos y canteranas.

Durante el acto también se hicieron presentes los máximos dirigentes del conjunto rayado: Michel Deller, propietario del equipo; Franklin Tello, presidente del club; y Santiago Morales, gerente general de la institución. A su vez, los acompañaron jugadoras juveniles y del equipo absoluto.

Tello destacó que aquella ampliación del complejo no solo beneficiará al equipo femenino, sino a sus divisiones juveniles, pues tendrá capacidad para 54 jugadoras sub-18 y acompañará su crecimiento deportivo, humano y académico. “Este proyecto refleja nuestra idea institucional, formar personas antes que futbolistas y brindar oportunidades antes que exigir resultados”, sostuvo.

Deller intervino al final y brindó un mensaje a las jugadoras. “Alguna vez me dijeron una frase y, cuando se les escucha a ustedes, es un masaje al corazón. Sin más, ‘Fuerza y valentía'”, manifestó el dirigente.

¿Cómo es el complejo de Dragonas IDV?

El equipo femenino de Independiente del Valle ya contaba con un espacio dentro del Valle de los Sueños para desarrollar sus actividades, sin embargo, ahora cuenta con más instalaciones y facilidades. Además, mantiene un estadio exclusivo para el equipo femenino en sus predios.

El complejo incorporó residencias tanto para la escuadra absoluta como juvenil y espacios exclusivos con distintos fines. También cuenta con camerinos, áreas húmedas, gimnasio, zona de lavandería, oficinas para el cuerpo técnico y un departamento médico y de fisioterapia.

Dentro del Valle de los Sueños también coexisten el estadio del equipo masculino de Independiente y su centro de entrenamiento. Además, cuenta con canchas para Independiente Juniors, Dragonas IDV y residencias y colegio para futbolsitas juveniles.

Independiente del Valle domina con su equipo masculino y femenino

Las Dragonas IDV estrenarán su complejo antes de disputar las semifinales de la Superliga Femenina. El 29 de agosto, el equipo se enfrentará a Universidad Católica en la ida y el 4 de septiembre en la vuelta. En la llave de enfrente se encuentran Barcelona SC y Guerreras Albas (Liga de Quito).

En las ediciones de 2024 y 2025, las Dragonas IDV ya se coronaron campeonas de la Superliga. En su primer campeonato vencieron a Barcelona SC y luego a Guerreras Albas.

El equipo masculino de Independiente del Valle también brilla. Se encuentra en la primera posición del campeonato ecuatoriano con 58 puntos, 19 de diferencia sobre su escolta, Universidad Católica. Asimismo, está en los octavos de final de la Copa Libertadores, donde tiene como objetivo ganar el torneo, de acuerdo con su gerente general, Santiago Morales.