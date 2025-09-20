Dragonas IDV y Guerreras Albas, equipos femeninos de Independiente del Valle y Liga de Quito, se enfrentaron en la final de vuelta de la Superliga Femenina de Ecuador. El conjunto rayado se coronó campeón tras un empate de 1-1 y un triunfo global de 3-1.

Las Dragonas llegaron con ventaja tras salir adelante en la ida de la final de la Superliga Femenina 2025 al vencer 2-0 a Guerreras Albas en el Estadio de Independiente del Valle. Para la vuelta, el Estadio Rodrigo Paz Delgado fue el encargado de albergar el compromiso durante este sábado 20 de septiembre del 2025.

Más noticias:

La escuadra de Sangolquí, dirigida por Gustavo Pineda, se presentó como favoritas en la ida: dominó el balón, generaron ocasiones y demostró contundencia. Mary Guerra abrió la cuenta tras aprovechar un saque lateral, y el segundo tanto llegó con un autogol de Ariana Lomas al cierre del encuentro.

Por su parte, Guerreras Albas, que disputaban su primera final, tenían la presión de remontar en casa. Para el cotejo, las de Liga de Quito fueron dirigidas por Gerardo Londoño.

En la fase de semifinales, Dragonas IDV había en el camino a Universidad Católica por un marcador global de 3-0. Las de Ponciano habían derrotado a Barcelona SC, vigente subcampeón, por un resultado acumulado de 5-0.

Un empate bastó para que Dragonas levantara la copa ante Guerreras albas en la Superliga Femenina

Con la victoria del partido de ida, Dragonas IDV no tuvo inconvenientes en manejar el partido y asegurar el campeonato. El conjunto visitante se las arregló para sacar un empate de 1-1 y, con ello, festejar en Casa Blanca.

A los seis minutos cayó el primer gol por intermedio de Rosita Flores. Las albas se ilusionaron y, tras ello, tuvieron un nuevo impulso. A los 10 minutos del primer tiempo, las negriazules se quedaron sin una jugadora menos. la arquera Kathya Mendoza fue expulsada.

Pese a que quedaron con una menos en el terreno de juego, el plantel negriazul no tuvo inconvenientes para volver a competir. A los 17, las Guerreras perdieron a Ariana Lomas por una tarjeta Roja Verónica Riveros anotó el empate los 22′. El marcador no se movió más. El empate dejó un 3-1 global y a las chicas de Independiente como campeonas.

Dragonas IDV cristalizó el bicampeonato

El nuevo título para Dragonas IDV se convirtió en el segundo de su historia y en el segundo que consigue al hilo. En el 2024, el plantel se coronó campeón del fútbol ecuatoriano por primera vez.

En aquella oportunidad, las rayadas se impusieron ante Barcelona SC, que soñaba con su segunda presea. La escuadra de Sangolquí venció por un marcador de 0-1 en la final de ida en Guayaquil y por 4-0 en la de vuelta, en su casa.

Nayeli Bolaños, quien ahora milita en el Pumas de México, fue la gran figura para conseguir el campeonato y rompió la racha de una serie de finales perdidas. Antes, Dragonas había perdido ante el mismo Barcelona SC y Ñañas.

Con el nuevo título, Dragonas se convierte en uno de los dos clubes con más títulos en la Superliga Femenina. Gracias a sus dos estrellas, el equipo igualó a Deportivo Cuenca, campeón en 2019 y 2021.

Alineaciones de Guerreras Albas y Dragonas IDV

Guerreras Albas: Liceth Suárez (arquera); Nazley Sánchez, Jimena Zambrano, Carolina Reyes, Ariana Lomas (defensas); Melany Tapuy, Rosita Flores, Rosa Miño (volantes); Nicole Celis, Carina Caicedo y Cecil Aldana (delanteras).

Dragonas IDV: Kathya Mendoza (arquera); Mayerli Rodríguez, Verónica Viveros, Karen Litardo, Larissa Nunes (defensas); Evelyn Burgos, Jessy Caicedo, Fiorella Pico, Mary Guerra (volantes); Nicole Charcopa y Tabi Roldán (delantera).

Información extra: IDV Femenino

No te pierdas D-Bate