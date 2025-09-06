Las Guerreras Albas hicieron historia. El equipo femenino de Liga de Quito se clasificó este sábado 6 de septiembre a su primera final de la Superliga Femenina, tras dejar en el camino a Barcelona Sporting Club, campeón en 2023 y subcampeón en 2024.

El conjunto albo fue contundente en la serie de semifinales, mostrando una amplia superioridad en ambos encuentros.

En el duelo de ida, disputado en el estadio Monumental Isidro Romero Carbo, Liga de Quito se impuso 2-0 con un doblete de su goleadora, la cubana Cecil Aldana, quien fue la gran figura de la llave.

La historia se repitió en la vuelta, jugada en el estadio Rodrigo Paz Delgado, donde Liga de Quito goleó 3-0 a Barcelona SC.

Una vez más, Aldana brilló con otro doblete, mientras que Melany Tapuy cerró la goleada para un marcador global de 5-0.

Liga de Quito vs. Dragonas IDV en la gran final

La séptima edición de la Superliga Femenina tendrá un nuevo campeón. Liga de Quito disputará su primera final y se medirá a las Dragonas IDV, actuales monarcas del torneo, que alcanzaron su cuarta final consecutiva.

El duelo promete ser histórico: de un lado, un equipo debutante en la definición que quiere coronar años de crecimiento; y del otro, las vigentes campeonas, que buscarán convertirse en las máximas ganadoras del torneo con dos títulos, igualando el récord que ostenta Deportivo Cuenca (2019 y 2021).

Además del prestigio local, el título otorga un premio muy importante: el campeón representará a Ecuador en la Copa Libertadores Femenina 2025, que se disputará en Argentina del 2 al 18 de octubre.

El camino de Liga en el fútbol femenino

A nivel histórico, Liga de Quito ha sido uno de los equipos regulares de la Superliga Femenina, aunque hasta ahora nunca había alcanzado una final.

En seis ediciones disputadas, sus mejores actuaciones fueron los terceros lugares en 2023 y 2024, además de dos cuartos puestos en 2020 y 2021.

Por puntos acumulados en la historia del campeonato, ocupa la cuarta posición general, pero es el único club del Top 6 que no había llegado a la final.

