Dragonas IDV volvió a demostrar su poderío en el fútbol femenino ecuatoriano. Este viernes 5 de septiembre, el conjunto rayado venció 2-0 a Universidad Católica en Chillo Jijón y aseguró su clasificación a la final de la Superliga Femenina 2025, con un marcador global de 3-0 en las semifinales.

De esta forma, las dirigidas por Gustavo Pineda estarán por cuarta vez consecutiva en la final, con la posibilidad de defender el título que conquistaron en 2024, el primero en su historia.

Más noticias:

El rival de Dragonas IDV

El adversario de las rayadas se definirá este sábado 6 de septiembre en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Liga de Quito recibirá a Barcelona SC con la ventaja de haber ganado 2-0 en el partido de ida en Guayaquil.

Tras asegurar su clasificación, Dragonas compartió un mensaje emotivo en sus redes sociales: “Estamos en la FINAL. Las Dragonas rugen más fuerte que nunca y ya somos finalistas”.

🔥 ¡Estamos en la FINAL! 🔥



Las Dragonas rugen más fuerte que nunca y ya somos finalistas de la Superliga Femenina 🐉⚽



Gracias a cada jugadora, cuerpo técnico y a toda la hinchada que ha creído en este sueño.

¡Vamos por la gloria! 💪🏆#Finalistas#SuperligaFemenina… pic.twitter.com/dEP0tUAbPn — DragonasIDV (@DragonasIDV) September 5, 2025

La hegemonía de Dragonas en el fútbol femenino

El equipo femenino de Independiente del Valle ha sido, sin duda, el más regular en el último lustro. Con esta nueva clasificación, iguala el récord de cuatro finales consecutivas que ostentaba Ñañas entre 2019 y 2022, aunque el conjunto capitalino solo pudo levantar un título.

Desde la creación de la Superliga Femenina en 2019, Dragonas IDV ha estado entre los tres mejores equipos en seis de las siete ediciones disputadas, confirmando su protagonismo en el campeonato y la fortaleza de su proyecto formativo.

Ahora, el club de Chillo Jijón aspira a convertirse en bicampeón y acercarse al palmarés de Deportivo Cuenca, que lidera con dos títulos (2019 y 2021). Hasta el momento, la Superliga ha tenido cinco campeones diferentes en seis ediciones.

Palmarés de la Superliga Femenina

2019: Deportivo Cuenca

Deportivo Cuenca 2020: El Nacional

El Nacional 2021: Deportivo Cuenca

Deportivo Cuenca 2022: Ñañas

Ñañas 2023: Barcelona SC

Barcelona SC 2024: Dragonas IDV

Dragonas IDV buscará defender su corona y seguir asentándose como el mejor equipo femenino del país.

Te recomendamos