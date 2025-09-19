La Superliga Femenina 2025 conocerá este sábado 20 de septiembre a su nueva campeona. En la gran final se enfrentarán Liga de Quito y Dragonas IDV, con ventaja para las actuales monarcas, que en el duelo de ida en Chillo Jijón se impusieron por 2-0.

Con esa victoria, las Dragonas dieron un paso firme hacia la defensa de su título conseguido en 2024 —el primero de su historia— y ahora buscan convertirse en el primer club bicampeón consecutivo del torneo, alcanzando los dos títulos que hasta ahora solo ostenta Deportivo Cuenca.

Más noticias:

La final de vuelta se jugará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, a partir de las 12:00 (hora Ecuador).

Dragonas por el bicampeonato

El equipo del Valle, dirigido por el colombiano Gustavo Pineda, llega invicto a esta definición y con el recuerdo fresco de la victoria de la semana pasada, con goles de Mary Guerra y un autogol de Ariana Lomas.

Su plantel mezcla experiencia y juventud: destacan la paraguaya Verónica Riveros, la brasileña Larissa Nunes y varias futbolistas de la Selección de Ecuador.

Liga de Quito por su primera estrella

Del otro lado, las Guerreras Albas sueñan con revertir la serie y conquistar el primer título de su historia en el fútbol femenino.

Bajo la conducción del técnico colombiano Gerardo Londoño, el equipo capitalino confía en el liderazgo de la goleadora cubana Cecil Aldana, figura en la campaña y principal esperanza para forzar la remontada.

Un duelo histórico para el fútbol femenino ecuatoriano

La definición también enfrenta a dos entrenadores colombianos.

Gerardo Londoño (LDU) frente a Gustavo Pineda (IDV), quienes buscan marcar huella en el desarrollo del fútbol femenino del país.

El club que se consagre este sábado obtendrá, además del título nacional, el boleto a la Copa Libertadores Femenina 2025, que se jugará en Argentina en octubre.

El campeón integrará el Grupo A, junto a Corinthians (Brasil), Always Ready (Bolivia) y el subcampeón de Colombia.

El camino de Liga de Quito en la Superliga

Para Liga de Quito, esta final ya es un logro histórico: es la primera vez que alcanza la definición en siete ediciones del torneo.

En sus anteriores participaciones, su mejor desempeño habían sido los terceros lugares en 2023 y 2024, además de cuartos puestos en 2020 y 2021.

Por puntos acumulados, la ‘U’ ocupa la cuarta posición histórica de la Superliga, pero era hasta ahora el único club del Top 6 que nunca había disputado una final.

Mira el D-Bate