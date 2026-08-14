Independiente llegó a 10 victorias en Liga Pro y acecha récord de El Nacional

Independiente del Valle venció por 3-2 a Delfín en el inicio de la fecha 25 del campeonato ecuatoriano. Aquel resultado representó la décima victoria al hilo de los rayados en el torneo, con lo que acechan el récord de 11 triunfos seguidos de El Nacional.

El triunfo de Independiente del Valle sobre Delfín

A las 19:00 de este viernes 14 de agosto del 2026, Independiente del Valle movió el balón en el Valle de los Sueños ante Delfín. Desde la primera mitad del compromiso, los rayados consiguieron ponerse por delante en el marcador.

A los 14 minutos de juego, Hugo Quintana puso el primer tanto del cuadro negriazul. Le siguió un gol en propia puerta de Ayrton Cisneros, que dejó una victoria parcial de 2-0 para los locales.

El equipo cetáceo se las arregló para descontar por intermedio de Franco Ayunta a los 45′. Pese al descuento del equipo cetáceo, Carlos ‘Cocoliso’ González apareció en los descuentos y amplió el marcador. En la segunda mitad, Jefferson Arce volvió a anotar para Delfín a los 67′, pero Independiente mantuvo la victoria.

Las 10 victorias consecutivas de Independiente del Valle

El primer partido que inició la seguidilla de triunfos de Independiente del Valle en el campeonato ecuatoriano se remonta al 31 de mayo del 2026. Tras caer ante Libertad, el equipo respondió en la siguiente fecha con un triunfo de 4-2 sobre Guayaquil City.

A partir de aquella victoria no paró de ganar. Luego le siguieron triunfos ante Manta, Mushuc Runa, Aucas, Emelec, Técnico Universitario, Orense, Deportivo Cuenca, Liga de Quito y la última frente a Delfín. El mejor resultado que consiguió fue ante los eléctricos, por 6-1.

La siguiente fecha, los rayados se enfrentarán a Leones FC en Ibarra. Allí, estos pueden alcanzar el récord de El Nacional e igualar la racha más ganadora en campeonatos ecuatorianos.

El récord de El Nacional peligra

El Nacional está lejos de sus mejores días y es último en la Serie B del campeonato ecuatoriano. Pese a ello, aún mantiene logros históricos como ser el único que ha ganado 11 partidos consecutivos en el torneo local.

El récord de los puros criollos se remonta a 1976, año en el que también se coronó campeón, y se extendió desde la sexta fecha hasta la decimosexta del torneo local. En aquel lapso venció a Emelec, Aucas, Liga de Quito, Barcelona SC, 9 de Octubre, Deportivo Cuenca, América de Quito, Universidad Católica, Audaz Octubrino y, nuevamente a Emelec y Aucas.

Liga de Quito cortó la racha del ‘Rojo’ en la fecha 17. A partir de aquel torneo de 1976, El Nacional también edificó su primer tricampeonato. Luego se coronaría campeón de los certámenes de 1977 y 1978.