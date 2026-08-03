El Nacional, cerca de nueva sanción y de la Segunda Categoría

La crisis en El Nacional no termina y el club está a espera de que conocer si recibe su segunda sanción en el año o no. El club está al borde de perder seis puntos por deudas, sin embargo, espera que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) le notifique la aceptación de una amnistía financiera de sus acreedores para evitarlo.

¿El Nacional pierde o no pierde seis puntos?

La mañana de este este lunes 3 de agosto del 2026, Juan Manuel Aguirre -interventor de El Nacional– se refirió al estado del club en la Serie B. Este señaló que el club no llegó a un acuerdo con todos sus acreedores para evitar una sanción y que perdería seis puntos, pues solo restaba la notificación de la FEF.

Instantes más tarde, en el día de la fecha, el directivo provisional conversó con EL COMERCIO. En su diálogo, este reconoció que el club solo había arreglado de manera directa con cuatro de siete adeudados, sin embargo, sostuvo que los tres restantes también aceptaron el acuerdo, pero lo enviaron de manera directa hacia la FEF. De tal manera, el ‘Rojo’ espera que el órgano le notifique la recepción de sus cartas y, por tanto, evite el castigo.

“Charles Vélez, José Hernández y Juan Grabowsky enviaron directamente a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), estoy esperando ese reporte porque no notificaron al club. Si es que hay la totalidad de la aceptación de los acreedores no habría las sanciones”, manifestó.

Dentro de los nombres con los cuales el conjunto criollo pudo llegar a un acuerdo directo estuvieron José Francisco Cevallos, Carlos Ron, Jordan Congo y Pedro Quiñonez.

El Nacional busca una amnistía financiera hasta contar con su nuevo directorio

Aguirre señaló que su propuesta para mantener alejado al club de la nueva sanción es conseguir una amnistía financiera hasta la posesión de un directorio definitivo. Se espera que, para finales de octubre, exista una posesión.

Tras la salida de Ricardo Cajas como presidente del club, el 19 de mayo del 2026, Liliana Yunda asumió el cargo. Pese a ello, la nueva dirigencia no pudo ser inscrita y la FEF designó a Aguirre como interventor.

Para la convocatoria de las siguientes elecciones, Aguirre espera que el Viceministerio del deporte emita la nueva Ley del Deporte durante la primera semana de agosto. Allí, este llamará a la Asamblea de Elecciones y se iniciará un proceso electoral de dos meses y medio.

La deuda que mantiene en vilo a El Nacional

Aguirre confirmó que la deuda de El Nacional ronda los 12 millones de dólares. Aquella cifra también había sido confirmada a EL COMERCIO por el expresidente Ricardo Cajas; este había mencionado tal cifra en enero del 2026, mientras que en abril del 2026 sostuvo que el valor se redujo y estaba entre 11 y 11,5 millones. Galo Moscoso, exvicepresidente de Yunda, también sostuvo que eran 12 millones en mayo.

El interventor especificó que las deudas adquiridas surgen a partir de juicios civiles, labores, deportivos y con instituciones como el IESS y el SRI. En ellas se incluyen las obligaciones semanales que mantienen al club sujeto a potenciales sanciones.

La dirigencia transitoria ha mantenido diálogos con las exadministraciones de Lucía Vallecilla y Marco Pazos. Con Cajas aún no se han dado conversaciones.

¿El Nacional puede bajar a Segunda Categoría?

En el 2025, El Nacional ya sufrió un descenso administrativo por deudas. Tras haber sufrido dos sanciones, que determinaron la pérdida de tres y seis puntos, la tercera lo envió hacia la Serie B.

Durante la presente temporada, el club ya fue sancionado con tres puntos. La segunda sanción volvería a quitarle seis y una tercera lo enviaría hacia la Segunda Categoría.

El momento del club tampoco le permitió inscribir a la totalidad de su plantilla en el año. A raíz de ese inconveniente debió jugar con equipos juveniles en su mayoría y, gradualmente, incorporó nombres de experiencia.

En la Serie B ocupa el último puesto con cinco puntos gracias a una victoria, cinco empates y 13 derrotas. Esta a cuatro puntos de 22 de Julio, equipo penúltimo, y a 15 de Gualaceo, décimo y en zona de permanencia.