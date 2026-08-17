Colombia, un territorio complicado para Independiente del Valle en la Copa Libertadores

Independiente del Valle afrontará los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 con un desafío que va más allá de superar a Deportes Tolima. El conjunto rayado tendrá la oportunidad de cambiar una historia adversa cada vez que visitó Colombia por este torneo.

Este martes 18 de agosto, el equipo ecuatoriano enfrentará a Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, por el partido de ida de los octavos de final.

Según los resultados recopilados en esta nota, Independiente del Valle disputó cuatro partidos anteriores en territorio colombiano por Copa Libertadores y perdió todos.

El historial incluye visitas a Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima y Deportivo Pereira. Ante Tolima, por lo tanto, IDV buscará sumar sus primeros puntos en Colombia por este torneo.

¿Cómo le fue a Independiente del Valle jugando en Colombia por Copa Libertadores?

Independiente del Valle registra cuatro derrotas en sus cuatro visitas anteriores a Colombia por la Copa Libertadores.

Su primer partido en territorio colombiano por el torneo se produjo en 2016 y fue uno de los más importantes de su historia.

IDV visitó a Atlético Nacional en Medellín por la final de vuelta de la Copa Libertadores y perdió 1-0. El encuentro de ida, disputado en Quito, había terminado 1-1, por lo que el conjunto colombiano se coronó campeón.

Cuatro años después, los rayados regresaron al país para enfrentar a Junior de Barranquilla por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020.

En aquella ocasión sufrió su derrota más amplia dentro de este historial: cayó 4-1.

La tercera visita llegó en 2022 y tuvo como rival precisamente a Deportes Tolima. El equipo colombiano ganó 1-0 durante la fase de grupos.

Finalmente, en 2023, IDV perdió 1-0 ante Deportivo Pereira por la ida de los octavos de final.

¿Cómo fue el antecedente entre Deportes Tolima e IDV?

Deportes Tolima ya recibió a Independiente del Valle por la Libertadores.

Ambos clubes compartieron grupo en la edición de 2022 y se enfrentaron en el estadio Manuel Murillo Toro.

El conjunto colombiano ganó 1-0, resultado que forma parte de la racha de cuatro derrotas de IDV en Colombia.

¿Qué pasó en la última visita de IDV a Colombia por Libertadores?

La visita más reciente del cuadro negriazul a Colombia por Copa Libertadores se produjo en 2023.

Los rayados enfrentaron a Deportivo Pereira en los octavos de final y perdieron 1-0 como visitantes.

En el partido de vuelta, IDV no consiguió revertir la serie y quedó eliminado de aquella edición.

Ese encuentro fue la cuarta derrota consecutiva de IDV en territorio colombiano por el torneo.

Tres años después, el equipo ecuatoriano volverá al país con la posibilidad de terminar con esa estadística.

¿Cuándo juega Deportes Tolima vs. Independiente del Valle?

Independiente del Valle visitará a Deportes Tolima este martes 18 de agosto por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

El compromiso se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, desde las 19:30.

IDV buscará obtener un resultado que le permita afrontar la vuelta con opciones de clasificación y, al mismo tiempo, romper una racha que comenzó en 2016.