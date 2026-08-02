Independiente logra 11 triunfos al hilo gracias a Riquelme Angulo

Independiente del Valle venció a Deportivo Cuenca en la fecha 23 del campeonato ecuatoriano y no solo extendió su permanencia y ventaja en la cima, sino que llegó a las 11 victorias. Con solo 18 años, Riquelme Angulo anotó su cuarto tanto en el torneo y le dio la victoria al equipo.

El triunfo de Independiente del Valle contra Deportivo Cuenca

Independiente del Valle recibió a Deportivo Cuenca en su estadio y lo derrotó por 1-0. Riquelme Angulo inició el compromiso como titular y su equipo llegó 55 puntos, 16 sobre su escolta Universidad Católica.

En el compromiso, los morlacos resistieron hasta la segunda mitad del compromiso. A los 53‘, Angulo apareció para poner el único gol del partido y firmar la victoria contra los rayados.

Tras un centro de Arón Rodríguez desde el costado derecho. el delantero conectó la pelota con la pierna zurda. 13 minutos después de su tanto fue sustituido por Djorkaeff Reasco.

Las 11 victorias seguidas de Independiente del Valle

La última vez que Independiente del Valle consiguió un resultado distinto a un triunfo fue el 22 de mayo del 2026, antes de la paralización por el Mundial. En aquella fecha cayó por 2-3 frente a Libertad de Loja.

Después de aquel compromiso, todos los partidos del conjunto rayado terminaron en victoria. El elenco disputó tanto la Copa Libertadores como la Copa Ecuador y el torneo liguero desde aquel momento.

Su triunfo internacional fue uno, ante Rosario Central, mientras que en la Copa Ecuador venció a Deportivo Santo Domingo y al Manta. Los equipos a los que ha ido derrotando en la Liga Pro son Guayaquil City, Mushuc Runa, Manta, Aucas, Emelec, Técnico Universitario, Orense y Deportivo Cuenca.

Riquelme Angulo, una nueva esperanza de gol en el fútbol ecuatoriano

Riquelme Angulo, quien anotó el gol del triunfo para Independiente del Valle ha jugado once partidos en la temporada. En estos, el delantero lleva cinco tantos y una asistencia.

El delantero debutó en este 2026 y cuatro de sus goles, más la habilitación, fueron en el torneo liguero. La anotación restante fue en la Copa Ecuador.

La escuadra de Sangolquí, además, también cuenta con uno de los máximo goleadores del torneo en sus filas. Emerson Pata es el tercer mayor anotador del certamen con ocho tantos, solo dos menos que Ronie Carrillo –de Mushuc Runa– y Franco Posse –de Macará–.