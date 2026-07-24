La fecha 22 del campeonato ecuatoriano trae Liga de Quito vs. Barcelona

Este sábado 26 de julio del 2026 se dará por inaugurada la fecha 22 del campeonato y Liga de Quito se enfrentará a Barcelona SC. Los dos clubes se encuentran alejados de la cima y buscan recortar distancias con el líder Independiente del Valle.

Liga de Quito, lejos y sin director técnico

En la nueva jornada del campeonato ecuatoriano, Liga de Quito y Barcelona SC se enfrentarán durante el domingo 25 de julio del 2026 a las 19:15. El compromiso será en el estadio Monumental de Guayaquil.

Para el choque, Liga de Quito llega en el sexto puesto con 29 unidades en 21 compromisos y sin un DT definido. Tras la salida de Tiago Nunes, Patricio Hurtado asumió el cargo de manera provisional y dirigió en los dos últimos cotejos de los albos, una derrota ante Leones FC y un empate contra Manta.

En el cotejo ante los toreros, Hurtado también dirigirá, aunque ya se oficialice al nuevo DT, debido a la proximidad del cotejo. La distancia de los albos con el líder, Independiente del Valle, es de 23 puntos.

Barcelona SC, arriba de Liga de Quito, pero alejado del puntero

Barcelona SC, a su vez, ocupa el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 34 puntos. Está a 18 de Independiente del Valle y a uno de Universidad Católica y Aucas, segundo y tercero.

Al igual que su rival, el equipo también necesita el triunfo para pelear por ingresar en la liguilla final del torneo. En aquella fase podrán intentar buscar el título y un cupo a la Copa Libertadores de 2026.

Entre ambos, sin embargo, Liga de Quito puede quedar fuera de la zona de clasificación si no gana, pues solo ingresan del primero al sexto. Leones del Norte, Emelec y Deportivo Cuenca lo persiguen a solo un punto. A la primera fase le retan nueve cotejos.

Los demás partidos del campeonao ecuatoriano en la fecha 22

Sábado 25 de julio del 2026

Técnivo Universitario vs. Manta

Hora: 19:00

Domingo 26 de julio del 2026

Delfín vs. Leones FC

Hora: 13:15

Aucas vs. Macará

Hora: 13:15

Orense vs. Independiente del Valle

Hora: 13:45

Barcelona SC vs. Liga de Quito

Hora: 19:15

Lunes 27 de julio del 2026

Mushuc Runa vs. Libertad

Hora: 14:00

Guayaquil City vs. Universidad Católica

Hora: 16:30

Deportivo Cuenca vs. Emelec

Hora: 19:00