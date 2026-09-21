El campeonato ecuatoriano vuelve a parar y esta vez habrá que esperar hasta octubre

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

La pelota apenas comenzó a rodar en la etapa que definirá el título, los cupos internacionales y la permanencia, pero el fútbol ecuatoriano tendrá que bajar nuevamente el ritmo. La Liga Pro entra en una nueva pausa justo después del arranque de sus hexagonales y el cuadrangular, un corte que interrumpe la continuidad del torneo cuando los equipos empiezan a jugarse sus objetivos definitivos de la temporada.

Esta vez no existe una suspensión inesperada ni un problema de organización detrás del paréntesis. La explicación está fuera de las canchas del campeonato nacional y coloca a la Selección de Ecuador como protagonista. El calendario internacional obliga a abrir un espacio antes de que los clubes puedan volver a competir por puntos. Incluso uno de los encuentros de la primera jornada ya sintió sus efectos.

Liga Pro pausa el fútbol de Ecuador por la Selección y la FIFA

El motivo es la Fecha FIFA. La ventana internacional coincide con el comienzo del nuevo ciclo de la Selección de Ecuador, por lo que el calendario del campeonato ecuatoriano contempla un intervalo entre la primera y la segunda jornada de su fase final.

La consecuencia es una espera considerable para los aficionados: la segunda fecha se disputará el 11 de octubre. La programación oficial del torneo ubica ese día tanto los encuentros del hexagonal por el título como los del hexagonal por la permanencia y el cuadrangular por un cupo internacional.

El corte llega inmediatamente después del inicio de una fase en la que cada partido tiene consecuencias directas. A diferencia de un torneo que comienza desde cero, los equipos mantienen los puntos acumulados durante las 30 jornadas de la etapa inicial. En el hexagonal principal, además del campeonato, están en juego plazas para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

La influencia del calendario internacional, de hecho, apareció antes de que terminara la primera fecha. Independiente del Valle solicitó reprogramar su encuentro frente a Barcelona SC porque tenía tres o más futbolistas convocados durante la Fecha FIFA. Miguel Ángel Loor, presidente de Liga Pro, explicó que la petición fue aceptada conforme al reglamento y que la Dirección de Competiciones establecerá una nueva fecha.

¿Qué partidos tendrá la LigaPro cuando regrese?

El regreso tendrá seis encuentros entre los dos hexagonales y otros dos correspondientes al cuadrangular. En la pelea por el título, Universidad Católica recibirá a Macará, Independiente del Valle enfrentará a Aucas y Liga de Quito jugará ante Barcelona SC.

En el hexagonal por la permanencia, Delfín enfrentará a Mushuc Runa, Orense jugará ante Deportivo Cuenca y Manta se medirá con Técnico Universitario. Mientras tanto, el cuadrangular tendrá los cruces Libertad FC-Leones FC y Guayaquil City-Emelec.

El calendario completo de esta etapa fue publicado por EL COMERCIO el 20 de septiembre de 2026. Allí se detalló que los dos hexagonales tendrán 10 jornadas, mientras el cuadrangular contará con seis fechas. Después del paréntesis, la actividad volverá rápidamente: la tercera jornada está prevista para el 18 de octubre.

La pausa llega cuando recién empieza la definición

El momento del corte es lo que marca esta parte del calendario. La primera etapa ya terminó y los 16 clubes fueron separados en tres grupos según su posición: seis disputan el título y los principales cupos internacionales, otros seis pelean por permanecer en la Serie A y cuatro buscan una plaza para la Copa Sudamericana.

Por eso, para el hincha la pausa significa algo más que un fin de semana sin campeonato. El torneo acaba de cambiar de formato, cada club ya conoce exactamente qué está disputando y la competencia vuelve a perder continuidad antes de desarrollar esa nueva dinámica.

Después del 11 de octubre, el panorama será diferente. El campeonato ecuatoriano programó la tercera jornada para el 18 de octubre, apenas una semana después del regreso, por lo que los equipos pasarán de un largo período sin encuentros del torneo a una sucesión más corta entre fechas.

Hasta entonces, el protagonismo del fútbol de Ecuador se trasladará del campeonato local hacia la Selección y el calendario FIFA. Cuando termine ese paréntesis, la pelota volverá a los hexagonales y al cuadrangular con una particularidad: la fase decisiva ya empezó, pero necesitó esperar casi un mes para tomar continuidad.

Preguntas frecuentes sobre la pausa del campeonato ecuatoriano:

❓ ¿Por qué se pausa el campeonato ecuatoriano después de la primera jornada? El torneo entra en una pausa debido a la Fecha FIFA y los partidos de la Selección de Ecuador.

La ventana internacional coincide con el inicio de la fase decisiva del campeonato, por lo que existe un intervalo entre la primera y la segunda jornada de los hexagonales y el cuadrangular. ❓ ¿Cuándo vuelve a jugarse el campeonato ecuatoriano? La segunda jornada está prevista para el 11 de octubre de 2026.

Ese día se retomarán los partidos del hexagonal por el título, el hexagonal por la permanencia y el cuadrangular por un cupo internacional. La tercera jornada está programada para el 18 de octubre. ❓ ¿Qué partidos se jugarán en el hexagonal por el título cuando regrese el campeonato? La jornada tendrá los partidos Universidad Católica-Macará, Independiente del Valle-Aucas y Liga de Quito-Barcelona SC.

Los seis equipos mantienen los puntos obtenidos durante las primeras 30 jornadas, por lo que cada resultado tendrá incidencia directa en la lucha por el título y los cupos internacionales. ❓ ¿Qué partidos habrá en la lucha por la permanencia y el cupo internacional? Habrá cinco encuentros entre el hexagonal por la permanencia y el cuadrangular.

Delfín jugará contra Mushuc Runa, Orense ante Deportivo Cuenca y Manta frente a Técnico Universitario. En el cuadrangular se enfrentarán Libertad FC-Leones FC y Guayaquil City-Emelec. ❓ ¿Por qué se reprogramó Barcelona SC vs. Independiente del Valle? Independiente solicitó el cambio porque tenía tres o más futbolistas convocados durante la Fecha FIFA.

La organización aceptó la solicitud conforme al reglamento. La Dirección de Competiciones deberá establecer una nueva fecha para el encuentro, que originalmente correspondía a la primera jornada de la fase final.

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