Liga de Quito abre debate sobre la hora del partido ante Barcelona SC

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Liga de Quito vuelve a abrir el debate sobre los horarios en los que se debe jugar el partido ante Barcelona SC por la segunda fecha del hexagonal uno de la Liga Pro. Lo hizo a través de una encuesta en sus redes sociales.

Liga de Quito espera por Barcelona SC en Quito

Liga de Quito y Barcelona SC se medirán el fin de semana del domingo 11 de octubre, luego del paréntesis por la larga fecha FIFA en la que la Selección de Ecuador programó amistosos ante Corea del Sur, Japón y Nueva Zelanda o Panamá.

Liga será local en el Estadio Rodrigo Paz en franca disputa por uno de los cupos para la Copa Libertadores del siguiente año, su principal objetivo, luego de que el título prácticamente está en manos de Independiente del Valle.

Previo a este duelo, los blancos acumulan en la tabla de posiciones 49 puntos en 31 partidos, fruto de 14 victorias, siete empates y 10 derrotas, mientras que los amarillos tienen 44 en 30 con 11 victoria logradas.

El conjunto guayaquileño tiene un partido pendiente ante Independiente, suspendido por la primera jornada del hexagonal uno debido a los jugadores convocados para sus selecciones para la referida fecha FIFA.

¿En qué horario prefieren el partido?

Bajo este contexto, LDU sorprendió a propios y extraños con una encuesta en la que consultó a sus seguidores cuál es el horario en el que prefieren que se programe el partido con BSC por la segunda fecha.

Sábado 16:00 o 18:00 y domingo 12:00 o 18:00 son las alternativas que pusieron a consideración. Hasta las 14:28 de este martes 29 de septiembre de 2026, la opción del domingo al mediodía es la que más aceptación tiene, con un 49 %.

Ese horario fue en el que tradicionalmente los universitarios jugaron en el campeonato nacional. La segunda alternativa más votada fue la del sábado a las 18:00 (21,3 %), la tercera la del sábado a las 16:00 (18 %) y la que menos gustó fue la del domingo a las 18:00 (11,8 %).

¿Cómo se definen los horarios en la LigaPro?

El Reglamento de Competiciones de la Liga Pro tiene un capítulo dedicado íntegramente a las programaciones para la Serie A y B, en el que establece cómo es la modalidad para escoger los horarios.

Lo primero que se menciona es que las programaciones estarán a cargo de la Dirección de Competencias de la Liga Pro.

“Las fechas y los horarios de los partidos serán establecidos por la Liga Pro y notificados a los clubes con, por lo menos, 15 días de anticipación. Estos serán de cumplimiento obligatorio y con carácter de inapelables, pudiendo ser modificados solamente por la Liga Pro“, detallan.

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