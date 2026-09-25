En la Liga Pro se cambia un entrenador cada dos fechas

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

En la Liga Pro, el cargo de entrenador puede ser considerado de alto riesgo. En las primeras 31 fechas se han hecho 16 movimientos de entrenadores (casi dos por fecha), algunos inesperados por la buena campaña que venían realizando.

En la Liga Pro los DT van y vienen

Este viernes 25 de septiembre de 2026, Libertad de Loja presentó al argentino Jorge Célico como su entrenador para el resto de la temporada, luego de la sorpresiva salida del colombiano Juan Pablo Buch al Orense.

El cambio de entrenadores en el sur del país no fue por malos resultados. Buch tomó el mando del equipo lojano en la fecha 13 de la etapa del todos contra todos en lugar de Juan Carlos León, en la posición 14, con problemas de resultados y en el hexagonal del descenso.

En 19 jornadas, el conjunto naranja mostró una mejoría que lo llevó a escapar de la parte baja de la tabla y estar cerca de escalar hasta el hexagonal uno para competir por el campeonato y tres cupos para la Libertadores y tres para la Sudamericana.

Se quedaron en el cuadrangular que reparte un cupo para la Sudamericana. En la primera jornada derrotaron a Emelec en el Estadio George Capwell de Guayaquil por 2-1, alargando a cuatro la ventaja sobre Leones y Guayaquil City (40) y cinco sobre el ‘Bombillo’ (39) en la pugna por el premio internacional.

Buch reemplazará al argentino Agustín Robles, que debutó en la fecha 23 en sustitución del también colombiano Hernán Torres, con el cuadro de El Oro ubicado en la casilla 13 y con un cupo fijo para pelear por mantener la categoría.

En nueve fechas no pudo cambiar esa realidad. Dejó al plantel en la misma posición con 33 puntos, los mismos que Técnico Universitario; cuatro más que Delfín (29) y nueve más que Manta (24), los dos más comprometidos con el descenso.

Cambios de entrenador en la Liga Pro

Equipo Entrenador saliente Entrenador entrante Orense Raúl Antuña Hernán Torres Libertad Juan Carlos León Juan Pablo Buch Emelec Vicente Sánchez Cristian Nasuti Leones Édison Méndez Matías Córdoba Delfín Juan Zubeldía Juan Carlos León Técnico Universitario Francisco Usúcar Bernardo Redín Liga de Quito Tiago Nunes Gustavo Álvarez Orense Hernán Torres Agustín Robles Deportivo Cuenca Jorge Célico Daniel Néculman Manta Javier Carvajal Raúl Duarte Barcelona César Farías Pablo Trobbiani Técnico Universitario Bernardo Redín Ismael Blanco Emelec Cristian Nasuti Ezequiel Medrán Deportivo Cuenca Daniel Néculman Andrés Yllana Libertad Juan Pablo Buch Jorge Célico Orense Agustín Robles Juan Pablo Buch

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