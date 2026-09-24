La Libertadores Femenina llega a Ecuador con un suculento premio económico

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

La Copa Libertadores 2026 se jugará desde el jueves 15 al sábado 31 de octubre de 2026 en Ecuador con la intervención de 16 equipos. Los premios económicos para los clubes que ocupen el podio son más que suculentos.

¿En dónde se jugará la Copa Libertadores Femenina?

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) decidió que la edición 2026 de la Copa Libertadores Femenina se juegue por tercera ocasión en Ecuador. Las anteriores ediciones se celebraron en 2019 y 2022.

En 2019, Corinthians levantó el título tras derrotar a Ferroviária, y en 2022 Palmeiras se impuso a Boca Juniors para levantar por primera vez este trofeo, siempre teniendo a Quito como la principal y única sede.

Para este 2026, la historia se repite con la capital de Ecuador como anfitriona. El Estadio Rodrigo Paz y el Estadio Banco Guayaquil de Independiente del Valle en Chillo Jijón fueron escogidos por los organizadores del torneo.

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¿Qué equipos jugarán esta Libertadores femenina?

Los 16 clasificados quedaron emparejados en cuatro grupos. El A está integrado por las favoritas Corinthians (Brasil), Colo-Colo (Chile), Caracas (Venezuela) y el segundo representante de Colombia.

En el B aparecen Dragonas Independiente del Valle, tricampeonas de Ecuador y favoritas para pelear por los puestos estelares. Estarán acompañadas por Belgrano (Argentina), Universitario (Perú) y Palmeiras (Brasil).

En el C pelearán por los dos primeros puestos Cruzeiro (Brasil), Liga de Quito (subcampeón de la Superliga Femenina de Ecuador), Bolívar (Bolivia) y Olimpia (Paraguay); y en el D las campeonas de Colombia, Libertad (Paraguay), Nacional (Uruguay) y Universidad de Chile.

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¿Qué premio económico se llevan las campeonas?

La Conmebol detalla en el Reglamento de la competición de este año que el conjunto que se proclame campeón se llevará un premio económico de nada menos que de 2 millones de dólares, el trofeo y 31 medallas doradas.

Para el segundo lugar, el premio será de 600 000 dólares y 31 medallas plateadas, y el tercero se embolsará 250 000 dólares y 31 medallas de bronce. La premiación se llevará a cabo inmediatamente después de la final a disputarse en el Estadio Rodrigo Paz.

Además, se explica que todas las árbitras que hayan participado en el último partido recibirán una medalla cada una y que la jugadora que resulte como goleadora del torneo recibirá un trofeo que la acredite como tal.

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