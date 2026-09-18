Barcelona SC vs. Independiente del Valle fue reprogramado en Ecuador

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

El Barcelona SC vs. Independiente del Valle fue reprogramado y no se disputará en la primera fecha del hexagonal por el título en el campeonato ecuatoriano de fútbol. La información consta en las publicaciones realizadas por la organización del torneo en sus redes sociales este viernes 18 de septiembre de 2026.

El encuentro era uno de los principales atractivos del inicio de esta fase del campeonato ecuatoriano, debido a que enfrentaba al campeón defensor, Independiente del Valle, con Barcelona SC.

Barcelona SC vs. Independiente del Valle, pendiente

El partido estaba previsto para el próximo lunes 21 de septiembre, pero finalmente fue retirado de la programación de la primera jornada.

“El club Independiente del Valle nos ha solicitado reprogramadar su partido debido a que cuenta con 3 o más convocados dentro de la fecha FIFA. Se ha procedido conforme a reglamento. La nueva fecha la dará a conocer la Dirección de Competiciones en los próximos días”, explicó Miguel Ángel Loor, presidente del organismo, en redes sociales.

Cuando se vean las caras, será el tercer enfrentamiento entre ambos equipos en esta temporada. En el primero, Independiente del Valle se impuso 1-0 con gol de Emerson Pata. Barcelona SC respondió en el segundo duelo y ganó 2-1, con anotaciones de Jefferson Wila y del argentino Darío Benedetto.

Independiente del Valle terminó la primera etapa como líder, con 74 puntos, mientras Barcelona SC cerró esa fase con 44 unidades.

Así arranca el hexagonal por el título

La primera jornada del hexagonal comenzará este viernes 18 de septiembre con el partido entre Aucas y Macará, desde las 19:30.

El domingo 20 de septiembre, Liga de Quito recibirá a Universidad Católica desde las 18:30. El partido entre Barcelona SC e Independiente del Valle quedó reprogramado.

Los tres primeros equipos del hexagonal obtendrán cupos para la Copa Libertadores de 2027. Los clubes que terminen entre el cuarto y sexto lugar clasificarán a la Copa Sudamericana del próximo año

Partidos de la Liga Pro este fin de semana

Hexagonal por el título:

Viernes 18: Aucas vs. Macará, 19:30.

Domingo 20: Liga de Quito vs. Universidad Católica, 18:30.

Barcelona SC vs. Independiente del Valle: reprogramado.

Cuadrangular por la Copa Sudamericana:

Sábado 19: Guayaquil City vs. Leones del Norte, 16:30.

Sábado 19: Emelec vs. Libertad, 19:00.

Hexagonal por la permanencia:

Domingo 20: Técnico Universitario vs. Manta, 13:30.

Domingo 20: Deportivo Cuenca vs. Mushuc Runa, 16:00.

Lunes 21: Manta vs. Orense, 14:00.

Libertad, Leones del Norte, Guayaquil City y Emelec disputarán el cuadrangular por otro cupo a la Sudamericana 2027. En tanto, Mushuc Runa, Deportivo Cuenca, Orense, Técnico Universitario, Delfín y Manta buscarán mantenerse en la Liga Pro para la temporada 2027.