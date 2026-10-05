¿Gallardo tiene el peor arranque con Ecuador en los últimos 10 años?

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Tres partidos bastan para tener una primera fotografía del ciclo de Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador. El argentino terminó su primera gira al frente de La Tri sin victorias y sus números permiten compararlo con quienes asumieron el equipo nacional durante la última década.

El período analizado comprende desde octubre de 2016 hasta octubre de 2026 y considera a los entrenadores que iniciaron un nuevo proceso y alcanzaron al menos tres encuentros. Hernán Darío Gómez, Jorge Célico, Gustavo Alfaro, Félix Sánchez Bas, Sebastián Beccacece y ahora Gallardo permiten reconstruir cómo fueron los primeros pasos de Ecuador durante estos 10 años.

Gallardo ante los últimos 10 años de la Selección de Ecuador

La respuesta aparece al revisar los resultados. Gallardo consiguió dos de los nueve puntos posibles en sus tres primeras presentaciones: perdió 3-0 contra Corea del Sur, empató 0-0 ante Japón y terminó 1-1 frente a Panamá.

Ninguno de los otros entrenadores que comenzaron un proceso dentro del período analizado sumó tan pocos puntos después de tres encuentros. Gallardo, además, es el único que no consiguió una victoria en ese tramo.

El argentino registra cero triunfos, dos empates y una derrota, con un gol anotado y cuatro recibidos. Eso deja una diferencia de gol de -3. Para esta comparación se considera exclusivamente el resultado después de los 90 minutos, por lo que las definiciones por penales frente a Japón y Panamá no modifican los empates registrados durante el tiempo reglamentario.

Ahí está la respuesta a la pregunta que plantea la comparación: entre los técnicos que iniciaron un proceso con Ecuador durante los últimos 10 años y dirigieron al menos tres encuentros, Gallardo registra el menor número de puntos en sus tres primeras presentaciones.

Gómez y Célico arrancaron con seis puntos

Hernán Darío Gómez comenzó su segundo ciclo con Ecuador en 2018 y consiguió dos victorias consecutivas. La Tri derrotó 2-0 a Jamaica y por el mismo marcador a Guatemala, antes de perder 4-3 frente a Catar.

El colombiano terminó ese tramo inicial con seis puntos, siete goles anotados y cuatro recibidos. Es decir, consiguió cuatro puntos más que Gallardo en la misma cantidad de encuentros.

Jorge Célico también alcanzó seis unidades cuando asumió interinamente en 2019. Ecuador derrotó 1-0 a Perú y goleó 3-0 a Bolivia, antes de sufrir una derrota 6-1 contra Argentina.

Aunque aquella caída deterioró considerablemente su diferencia de gol, los dos triunfos iniciales permitieron que su cosecha después de tres partidos alcanzara seis puntos.

Alfaro y Sánchez Bas también ganaron dos de tres

El proceso de Gustavo Alfaro comenzó en octubre de 2020 con una derrota 1-0 frente a Argentina por las eliminatorias sudamericanas. La respuesta llegó inmediatamente: Ecuador derrotó 4-2 a Uruguay en Quito y posteriormente venció 3-2 a Bolivia en La Paz.

El entrenador argentino alcanzó así seis puntos de nueve posibles, con siete goles a favor y cinco en contra.

Félix Sánchez Bas repitió esa cosecha en 2023. Su estreno terminó con derrota 3-1 frente a Australia, pero posteriormente ganó 2-1 la revancha contra los australianos y superó 1-0 a Bolivia. También cerró sus primeras tres presentaciones con seis unidades.

Beccacece era el antecedente más cercano

Antes de la llegada de Gallardo, el último proceso de la Selección de Ecuador fue encabezado por Sebastián Beccacece. El argentino debutó en septiembre de 2024 con una derrota 1-0 ante Brasil por las eliminatorias.

La Tri reaccionó cuatro días después con una victoria 1-0 sobre Perú en Quito y posteriormente empató 0-0 contra Paraguay. Beccacece acumuló cuatro puntos en sus primeros tres encuentros, con un gol marcado y apenas uno recibido.

La diferencia permite dimensionar el comienzo actual: Gómez, Célico, Alfaro y Sánchez Bas alcanzaron seis puntos; Beccacece, cuatro; y Gallardo, dos.

El registro describe únicamente el punto de partida. Gallardo todavía atraviesa la etapa inicial de su trabajo con Ecuador, mientras La Tri avanza en su preparación y el cuerpo técnico obtiene nuevas oportunidades para ajustar el equipo después de sus primeras tres pruebas.

Preguntas frecuentes sobre el inicio de Marcelo Gallardo con la Selección de Ecuador:

❓ ¿Cómo le fue a Marcelo Gallardo en sus primeros tres partidos con Ecuador? Marcelo Gallardo consiguió dos puntos de nueve posibles, sin registrar victorias.

Ecuador perdió 3-0 contra Corea del Sur, empató 0-0 ante Japón y terminó 1-1 frente a Panamá. Su balance es de dos empates, una derrota, un gol anotado y cuatro recibidos. ❓ ¿Gallardo tiene el peor inicio de un entrenador de Ecuador en los últimos 10 años? Sí, dentro de los técnicos analizados que iniciaron un nuevo proceso y dirigieron al menos tres partidos.

Gallardo sumó dos puntos en sus primeras tres presentaciones, menos que Sebastián Beccacece, que consiguió cuatro, y que Hernán Darío Gómez, Jorge Célico, Gustavo Alfaro y Félix Sánchez Bas, quienes alcanzaron seis. ❓ ¿Qué entrenadores consiguieron más puntos en sus primeros tres partidos con Ecuador? Hernán Darío Gómez, Jorge Célico, Gustavo Alfaro y Félix Sánchez Bas consiguieron seis puntos de nueve posibles.

Los cuatro entrenadores ganaron dos de sus primeras tres presentaciones. Dentro del período comparado, entre octubre de 2016 y octubre de 2026, representan los mejores arranques por puntos entre los procesos incluidos. ❓ ¿Cómo empezó Sebastián Beccacece en comparación con Marcelo Gallardo? Beccacece consiguió cuatro puntos, dos más que Gallardo después de tres encuentros.

Su ciclo comenzó con una derrota 1-0 ante Brasil, una victoria 1-0 frente a Perú y un empate 0-0 contra Paraguay. Además, Ecuador marcó un gol y recibió uno en ese período. ❓ ¿Las derrotas por penales ante Japón y Panamá cuentan en el balance de Gallardo? No para esta comparación, que considera exclusivamente los resultados después de los 90 minutos.

Por esa metodología, los encuentros frente a Japón y Panamá aparecen como empates. Así, Gallardo registra oficialmente para este análisis cero victorias, dos empates y una derrota en sus primeras tres presentaciones.

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