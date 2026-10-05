Gallardo mira a noviembre por la selección de Ecuador que aún no tuvo

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

La primera gira de Marcelo Gallardo dejó resultados, pruebas y una certeza: el entrenador todavía no ha podido trabajar con varias de las piezas habituales de Ecuador. Con octubre terminado, la próxima ventana internacional de noviembre abre ahora una nueva pregunta alrededor de la selección y el fútbol que pretende construir el argentino.

La atención estará puesta en futbolistas como Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez, ausentes por diferentes problemas físicos durante el inicio del nuevo proceso. No todos atraviesan el mismo escenario ni existe garantía de que estén disponibles para la próxima convocatoria.

Ecuador y Gallardo esperan a Caicedo para completar la selección

Moisés Caicedo fue una de las ausencias más importantes de la primera convocatoria. El mediocampista del Chelsea quedó fuera de la gira asiática por un problema físico y su evolución será uno de los puntos que deberá seguir el cuerpo técnico de Gallardo antes de elaborar la lista de noviembre.

Su eventual regreso tiene una incidencia que va más allá de recuperar un nombre. Caicedo es una pieza habitual en el mediocampo de Ecuador, sector desde el que La Tri necesita recuperar, presionar y construir juego. Para un entrenador que recién empieza a implantar su modelo, disponer de sus principales futbolistas permite evaluar mejor qué funciona y qué necesita ajustes.

También aparece Piero Hincapié. El defensor del Arsenal no estuvo disponible para los primeros compromisos del nuevo ciclo, aunque su recuperación ha mostrado avances. Su regreso permitiría a Gallardo sumar una alternativa capaz de desempeñarse como central o lateral izquierdo.

La situación de Joel Ordóñez requiere más cautela. El defensor atravesó una intervención quirúrgica y su tiempo de recuperación puede extenderse durante noviembre. Por eso, su nombre no puede colocarse todavía entre los retornos confirmados.

Plata y Kevin Rodríguez también se cayeron de la gira

Las bajas no terminaron con la publicación de la convocatoria. Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez aparecieron inicialmente en los planes de Gallardo, pero problemas musculares impidieron que viajaran con el grupo.

La ausencia de ambos redujo las posibilidades ofensivas. Plata aporta desequilibrio desde los costados y capacidad para jugar hacia dentro, mientras Rodríguez puede ocupar diferentes posiciones en ataque. Recuperarlos ampliaría las variantes para un equipo que anotó apenas un gol durante sus tres primeros encuentros.

En el caso de Plata, su regreso a los trabajos con Flamengo representa una señal favorable, aunque su presencia con La Tri dependerá de cómo responda físicamente durante las próximas semanas y de la decisión final del cuerpo técnico.

Noviembre será otra prueba para el proyecto de Gallardo

El escenario ya había comenzado a dibujarse antes de la gira. EL COMERCIO detalló el 20 de septiembre de 2026 cómo las ausencias de Caicedo e Hincapié modificaron la primera convocatoria de Gallardo y obligaron al entrenador a iniciar su ciclo sin dos jugadores habituales de Ecuador.

Después llegaron los partidos. La Tri perdió 3-0 frente a Corea del Sur, empató 0-0 con Japón y terminó 1-1 ante Panamá antes de caer en las definiciones por penales de sus dos últimos compromisos.

Los resultados permiten una primera lectura, pero noviembre podría ofrecer un escenario distinto. Recuperar futbolistas no garantiza automáticamente un cambio en el rendimiento, aunque sí entregaría al entrenador más recursos para desarrollar su propuesta y establecer una competencia interna más amplia.

Para Gallardo, la siguiente convocatoria será entonces algo más que una nueva lista. Será la oportunidad de conocer cuánto puede acercarse su selección a la base que Ecuador utilizó antes de su llegada y qué jugadores todavía deberán esperar para incorporarse al nuevo ciclo.

Preguntas frecuentes sobre los posibles regresos a la Selección de Ecuador:

❓ ¿Moisés Caicedo podría regresar a la Selección de Ecuador en noviembre? Su regreso es una posibilidad, pero dependerá de su evolución física antes de la próxima convocatoria.

Caicedo no participó en la primera gira de Marcelo Gallardo por un problema físico. Su disponibilidad permitiría al entrenador recuperar una pieza habitual para la recuperación, presión y construcción del juego en el mediocampo. ❓ ¿Piero Hincapié estará disponible para Ecuador en noviembre? Hincapié ha mostrado avances en su recuperación, aunque su convocatoria todavía no está confirmada.

El defensor del Arsenal se perdió los primeros partidos del ciclo de Gallardo. Su regreso ampliaría las alternativas defensivas porque puede desempeñarse como central o lateral izquierdo. ❓ ¿Joel Ordóñez podrá regresar a la Selección en la próxima fecha FIFA? Su presencia es más incierta debido al proceso de recuperación de una intervención quirúrgica.

Los tiempos de recuperación podrían extenderse durante noviembre. Por esa razón, todavía no puede considerarse a Ordóñez como uno de los regresos confirmados para la siguiente convocatoria. ❓ ¿Qué pasó con Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez? Ambos estaban inicialmente en los planes de Gallardo, pero problemas musculares impidieron que participaran en la gira asiática.

Sus ausencias redujeron las alternativas ofensivas de Ecuador. Plata ya regresó a los trabajos con Flamengo, según la información presentada, pero su eventual convocatoria dependerá de su respuesta física y de la decisión del cuerpo técnico. ❓ ¿Cómo terminó Ecuador su primera gira con Marcelo Gallardo? Ecuador cerró sus primeros tres partidos con dos empates y una derrota durante los 90 minutos.

La Tri perdió 3-0 frente a Corea del Sur, empató 0-0 con Japón y terminó 1-1 ante Panamá. Ecuador cayó posteriormente en las definiciones por penales de sus dos últimos encuentros y anotó apenas un gol durante la gira.

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