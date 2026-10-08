La Selección de Ecuador y la paradoja de perder ganando

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

La Selección de Ecuador no tuvo una buena fecha FIFA en el debut del argentino Marcelo Gallardo como su entrenador. De los tres partidos disputados en la gira por Asia no ganó ninguno, lo que repercutió en su cosecha de puntos para el ranking FIFA.

¿Por qué Ecuador perdió puntos en esta fecha FIFA?

La Selección de Ecuador cerró su reciente gira internacional con un saldo negativo. Aunque en el ranking escaló un casillero debido a tropezones de rivales directos, cedió 5.52 puntos en el cómputo final al pasar de 1592.59 a 1587.07.

Para comprender cómo se desvanecieron esos puntos, es necesario entender el ranking. El sistema tiene una lógica simple: si le ganas a un rival superior, sumas más puntos, pero si tropiezas contra un equipo de menor jerarquía, el castigo también será mayor.

El golpe más duro ocurrió en la derrota ante Corea del Sur. Al tratarse de un amistoso oficial, perder en el tiempo reglamentario resta puntos de forma directa. Al no sumar nada en cancha, la factura terminó siendo bastante alta para el equipo nacional.

La razón del castigo es que el algoritmo consideraba a la Tri como favorita por estar mejor ubicada en el ranking. Al no cumplirse ese pronóstico de victoria o empate, la FIFA le restó -5.32 puntos de un solo plumazo, siendo este el peor resultado de toda la gira.

Con Japón recuperó puntos

Luego vino el cruce en la Copa Kirin ante Japón, donde Ecuador igualó 0-0 en los 90 minutos y cayó en penales. Aquí aparece una sorpresa didáctica del reglamento, porque las tandas de penales no se suman (para el equipo que pierde) y lo único que se contabiliza es el resultado en el tiempo regular.

Al empatar contra un rival mejor ubicado en el ranking, los ecuatorianos firmaron un mejor resultado del que las probabilidades les daban. Eso les permitió sumar una bonificación de +0.89 puntos, a pesar de haber perdido en los penales.

Con Panamá perdió dentro y fuera de la cancha

Con Panamá, Ecuador repitió exactamente el mismo guion: empató 1-1 en el tiempo reglamentario y volvió a caer desde los 11 pasos. Sin embargo, el impacto fue totalmente opuesto al vivido días antes con los japoneses.

Frente a los panameños, los ecuatorianos partían como claros favoritos por jerarquía e historia. Por eso, el sistema no vio el empate como un logro, sino como un tropiezo por debajo de lo esperado que les costó una penalización de -1.08 puntos.

Al cruzar los datos de la gira, Ecuador perdió 5.52 puntos en el ranking. En noviembre, el ‘Muñeco’ Gallardo volverá a reunirse con sus jugadores para afrontar dos nuevos amistosos, los dos últimos de este intenso año.

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