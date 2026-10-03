¿Cuándo vuelve a jugar Ecuador? La Tri ya tiene definido su próximo partido

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

La Selección de Ecuador todavía no termina de hacer las maletas en Asia. Después de dos presentaciones que mostraron versiones distintas del equipo, La Tri afrontará un nuevo partido dentro de una gira que abrió oficialmente la etapa de Marcelo Gallardo al frente del fútbol ecuatoriano.

El recorrido comenzó con una derrota ante Corea del Sur y continuó frente a Japón, donde Ecuador mostró una respuesta colectiva diferente, aunque volvió a quedarse sin marcar durante los 90 minutos. Ahora queda una última escala antes de regresar a casa y cerrar esta primera ventana internacional del nuevo cuerpo técnico.

Ecuador y La Tri tienen otro partido de fútbol antes de cerrar la gira

El próximo rival será Panamá. Ecuador enfrentará al conjunto centroamericano el lunes 5 de octubre de 2026, desde las 01:30, hora ecuatoriana, en el Estadio Nacional de Tokio, en Japón. El encuentro corresponde al partido por el tercer puesto de la Copa Kirin 2026.

El horario supone una particularidad para los aficionados ecuatorianos: el compromiso se disputará durante la madrugada. En territorio japonés, la diferencia horaria desplaza el encuentro a una franja completamente distinta de la habitual para quienes siguen a la Selección desde Ecuador.

El rival quedó definido después de las semifinales. La Tri empató 0-0 frente a Japón en los 90 minutos y perdió 5-4 en la tanda de penales. Panamá, por su parte, igualó 1-1 con Nueva Zelanda y también quedó fuera de la final desde los doce pasos, por 5-3. Así, japoneses y neozelandeses disputarán el título, mientras ecuatorianos y panameños buscarán el tercer lugar.

¿Dónde ver Ecuador vs. Panamá?

Para quienes quieran seguir el partido desde Ecuador se transmitirá el encuentro en vivo para todo el país mediante señal abierta.

El antecedente inmediato de esta historia ya estaba trazado. Según publicó EL COMERCIO el 30 de septiembre de 2026, antes del encuentro contra Japón, el formato de la Copa Kirin establecía que la Tri volvería a jugar el lunes 5 de octubre en Tokio, independientemente del resultado de la semifinal. El rival saldría del cruce entre Panamá y Nueva Zelanda. La combinación de resultados terminó enviando a los ecuatorianos y panameños al duelo por el tercer puesto.

Una nueva prueba para Marcelo Gallardo

Más allá de la posición final en un torneo amistoso, el encuentro agrega minutos de observación para Marcelo Gallardo. Su ciclo comenzó con el 3-0 sufrido frente a Corea del Sur, cuando dispuso de poco tiempo de trabajo con el grupo, y continuó con una actuación más equilibrada frente a Japón.

Ante los japoneses, Ecuador consiguió mantener el arco en cero durante el tiempo reglamentario y mostró mayor orden entre líneas. Sin embargo, el funcionamiento ofensivo continúa siendo uno de los aspectos por resolver. Gallardo ha utilizado diferentes alternativas en ataque mientras empieza a construir el equipo que conducirá el nuevo ciclo internacional de la Selección.

El duelo contra Panamá ofrecerá otro tipo de examen. La selección centroamericana llega después de competir hasta los penales contra Nueva Zelanda y tendrá, al igual que la Tri, la posibilidad de cerrar su participación en Japón con un resultado favorable.

Después de este encuentro terminará la primera gira de Gallardo como seleccionador de Ecuador. Tres partidos en Asia habrán servido como punto de partida de un proceso que mira hacia la Copa América 2028 y las siguientes Eliminatorias Sudamericanas, pero que todavía atraviesa su etapa inicial de evaluación y construcción.

Preguntas frecuentes sobre Ecuador vs. Panamá por la Copa Kirin:

❓ ¿Cuándo juega Ecuador vs. Panamá? Ecuador enfrentará a Panamá el lunes 5 de octubre de 2026, desde las 01:30, hora ecuatoriana.

El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de Tokio, en Japón, y corresponderá al partido por el tercer puesto de la Copa Kirin 2026. ❓ ¿Dónde ver Ecuador vs. Panamá en vivo? El partido se transmitirá por señal abierta.

El partido podrá seguirse desde Ecuador durante la madrugada. ❓ ¿Por qué Ecuador jugará contra Panamá? Ambas selecciones perdieron sus respectivas semifinales de la Copa Kirin en definiciones por penales.

Ecuador empató 0-0 con Japón y cayó 5-4 desde los doce pasos. Panamá igualó 1-1 frente a Nueva Zelanda y perdió 5-3 en la tanda. ❓ ¿Cómo le ha ido a Ecuador en los primeros partidos de Marcelo Gallardo? La Tri registra una derrota y un empate durante los 90 minutos.

Ecuador perdió 3-0 ante Corea del Sur en el debut de Gallardo y posteriormente empató 0-0 con Japón, aunque quedó fuera de la final de la Copa Kirin en los penales. ❓ ¿Qué representa el partido ante Panamá para Marcelo Gallardo? Será el tercer partido de Gallardo como entrenador de Ecuador y el último de su primera gira por Asia.

El encuentro ofrecerá otra oportunidad para evaluar el funcionamiento del equipo, especialmente su producción ofensiva, después de no marcar durante los primeros 180 minutos del nuevo ciclo.

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