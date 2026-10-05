La Selección de Ecuador marca cada vez menos y Gallardo busca respuestas

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

La Selección de Ecuador tuvo su estreno con Marcelo Gallardo como DT en la última fecha FIFA de septiembre y octubre y el gol quedó como cuenta pendiente. Dentro de los tres choques que disputó, el equipo solo marcó un tanto, uno menos que en el Mundial, y suma solo tres en sus últimos siete partidos.

La Selección de Ecuador arrastra la falta de efectividad

En las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, la Selección de Ecuador se clasificó en el segundo puesto y con 29 puntos. El cuadro sudamericano fue el de la valla menos batida con solo cinco tantos en contra durante 18 partidos; sin embargo, solo hizo 14 goles —al igual que Paraguay— y tuvo la tercera cantidad más baja entre 10 equipos.

Durante la fase posterior, en amistosos previos al torneo, el conjunto tricolor pareció encontrar estabilidad en ataque. Jugó ocho cotejos y anotó 11 goles. La productividad, sin embargo, decayó en el máximo torneo de selecciones.

Ecuador marcó 11 goles en ocho amistosos antes del Mundial Producción ofensiva de la Selección de Ecuador después de las Eliminatorias y antes del Mundial 2026 1 1 0 2 1 1 2 3 🇺🇸 Estados

Unidos 1-1 🇲🇽 México 1-1 🇨🇦 Canadá 0-0 🇳🇿 Nueva

Zelanda 2-0 🇲🇦 Marruecos 1-1 🇳🇱 Países

Bajos 1-1 🇸🇦 Arabia

Saudita 2-1 🇬🇹 Guatemala 3-0 Selecciona un partidoHaz clic o toca cada barra para revisar el resultado y la producción goleadora. 11 goles en 8 partidos

Ecuador registró un promedio de 1,38 goles por encuentro en sus amistosos previos al Mundial 2026. Elaboración: EL COMERCIO

En el Mundial del 2026, el equipo ecuatoriano solo anotó dos tantos en cuatro compromisos. Los goles fueron en un triunfo de 2-1 frente a Alemania durante el último choque de la fase de grupos, que le permitió avanzar a los dieciseisavos de final.

Dentro de la ronda inicial en la Copa del Mundo, la Tri también cayó por 1-0 contra Costa de Marfil e igualó sin goles con Curazao. En los dieciseisavos perdió por 2-0 con México y el DT Sebastián Beccacece se marchó.

Los amistosos de la Selección de Ecuador con Marcelo Gallardo

Tras la salida de Beccacece, Marcelo Gallardo asumió como DT de la Selección de Ecuador y tuvo sus primeros partidos inmediatamente después de la Copa del Mundo. Una gira por Asia ante Corea del Sur, Japón y Panamá lo recibió.

Frente a la primera escuadra, Gallardo cayó por 3-0 y luego igualó contra los japoneses sin goles. Finalmente, cerró con otro empate de 1-1 ante Panamá.

El único futbolista que marcó durante aquel lapso de cotejos fue Juan Riquelme Angulo. Tuvo su primer llamado a la escuadra absoluta y se convirtió en el tercer futbolista más joven de la historia en anotar con la Tri, por detrás de Kendry Páez y Felipe Caicedo. Marcó con 18 años, ocho meses y 22 días.

Ecuador solo marcó tres goles en sus últimos siete partidos Producción ofensiva de la Selección de Ecuador desde el Mundial 2026 hasta el inicio del ciclo de Marcelo Gallardo 0 0 2 0 0 0 1 🇨🇮 Costa de

Marfil 1-0 🇨🇼 Curazao 0-0 🇩🇪 Alemania 2-1 🇲🇽 México 2-0 🇰🇷 Corea del

Sur 3-0 🇯🇵 Japón 0-0 🇵🇦 Panamá 1-1 Selecciona un partidoHaz clic o toca cada barra para revisar el resultado y el contexto. 3 goles en 7 partidos

Ecuador promedia 0,43 goles por encuentro desde el inicio del Mundial 2026. Elaboración: EL COMERCIO

Los números muestran dos momentos distintos después de las eliminatorias. Si se cuentan los ocho amistosos previos al Mundial, los cuatro partidos de la Copa del Mundo y los tres de la gira asiática, Ecuador marcó 14 goles en 15 encuentros, para un promedio de 0,93 por partido.

La caída aparece al observar el tramo más reciente. En los cuatro partidos mundialistas y los tres de Gallardo, la Tri suma apenas tres goles en siete encuentros, un promedio de 0,43 por partido, equivalente a aproximadamente un gol cada 2,3 compromisos.

La Selección de Ecuador, con menos de un tanto por partido tras eliminatorias y sin su goleador histórico

Después del Mundial 2026, la Selección de Ecuador también perdió a Enner Valencia como referencia ofensiva. El delantero se retiró de la Selección con 49 goles y como máximo anotador histórico del equipo nacional.

En la última convocatoria, además de Angulo, también estuvieron convocados Jordy Caicedo y Kevin Rodríguez. El primero cuenta cuatro tantos con la Tri en 24 choques y el segundo, con dos en 35. Rodríguez, a pesar de ser citado, no acudió a los cotejos debido a una lesión.

¿Qué ocurrió con la producción goleadora de la Selección de Ecuador?

Ecuador marcó únicamente tres goles en sus últimos siete partidos, entre el Mundial 2026 y el inicio del ciclo de Marcelo Gallardo. Dos tantos llegaron contra Alemania en el Mundial y convirtió el restante frente a Panamá. ¿Quién marcó el primer gol de Ecuador con Marcelo Gallardo? Juan Riquelme Angulo marcó ante Panamá el primer y único gol de Ecuador durante los tres primeros partidos de Gallardo. Con 18 años, ocho meses y 22 días, se convirtió además en el tercer futbolista más joven en anotar con la Selección. ¿Qué consecuencias tiene la falta de gol para Ecuador? La selección busca nuevas referencias ofensivas después de marcar tres veces en siete partidos y perder a Enner Valencia tras el Mundial. Valencia se retiró como máximo goleador histórico con 49 tantos. ¿Qué sigue para el ataque de la Selección de Ecuador? Marcelo Gallardo tendrá un mes para trabajar en su siguiente convocatoria. La siguiente fecha FIFA será en noviembre del 2026. ¿Qué significa esta situación para la Tri? La renovación del ataque se convierte en uno de los principales puntos de atención del nuevo ciclo del ‘Muñeco’ y su equipo. Juan Riquelme Angulo, Jordy Caicedo y Kevin Rodríguez estuvieron entre las alternativas consideradas en la primera convocatoria del DT.

Te recomendamos