Ecuador vuelve de Asia sin triunfos y con un delantero de 18 años como protagonista

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

La Selección de Ecuador de Marcelo Gallardo cerró su primera gira por Asia sin victorias, luego de empatar 1-1 con Panamá y caer 7-6 en la definición por penales en el Estadio Nacional de Tokio, este lunes 5 de octubre de 2026.

La Tricolor terminó cuarta en la Copa Kirin, en una gira que dejó resultados adversos, pruebas tácticas y la aparición de Juan Riquelme Angulo.

El equipo ecuatoriano se despidió de Asia después de tres partidos. Cayó 3-0 frente a Corea del Sur y posteriormente empató ante Japón y Panamá, encuentros que terminaron con derrotas de Ecuador en las definiciones por penales.

El último compromiso tuvo como protagonista a Angulo. Panamá abrió el marcador por medio de Josué Vergara, pero el delantero ecuatoriano igualó a los 57 minutos.

Ecuador encontró el gol en Juan Riquelme Angulo

Angulo, quien ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Jordy Caicedo, recibió un pase de Anthony Valencia para marcar su primer gol con la Selección de Ecuador.

La acción nació de una jugada colectiva por la banda derecha en la que participaron John Yeboah, Jeremy Sarmiento y Valencia.

El delantero necesitó 91 minutos y tres partidos para estrenarse con la Tri. Con 18 años, ocho meses y 22 días, se convirtió además en el tercer jugador más joven en marcar con Ecuador, detrás de Kendry Páez y Felipe Caicedo.

Su anotación tuvo otro significado: fue el primer gol de la Selección durante el ciclo de Marcelo Gallardo. Angulo aparece, además, como una de las opciones para ocupar el espacio dejado por Enner Valencia, goleador histórico que se retiró después del Mundial 2026.

¿Qué dejó la primera gira de Marcelo Gallardo?

Gallardo destacó la personalidad de los jóvenes y explicó que los partidos le permitieron evaluar rendimientos y ensayar variantes, entre ellas una línea de tres defensores.

El entrenador busca construir una selección protagonista, con presión alta y capacidad para dominar el juego. También dejó una advertencia para las siguientes convocatorias: los futbolistas deberán tener continuidad en sus clubes para llegar con ritmo competitivo.

La gira también dejó la lesión de Pervis Estupiñán, quien sufrió un esguince de rodilla frente a Japón y quedó bajo seguimiento médico del AC Milan.

Ecuador volverá a reunirse en la fecha FIFA de noviembre, cuando Gallardo continuará construyendo su nuevo proceso al frente de la Tricolor.