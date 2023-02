Miguel Rondelli, DT de Emelec, se refirió a la polémica de Miller Bolaños

Miller Bolaños (izquierda) celebra el gol que anotó en la Explosión Azul ante Guayaquil City. Foto: Club Sport Emelec

Miguel Rondelli, director técnico de Emelec, aprovechó su práctica del equipo para hablar sobre en la problemática que estuvo Miller Bolaños en los últimos días.

Miller Bolaños, el mejor delantero de Emelec en la última década, fue tendencia en redes sociales por su actuar con un niño durante la Explosión Azul.



El nuevo DT de Emelec, Miguel Rondelli, se refirió al caso y destaco que solo fue un enojo del futbolista durante ese momento. El estratega conversó con los periodistas este 16 de febrero de 2023.



“Lo de Miller es algo que le molestó, pero después salió con el niño, es un jugador maduro y da ejemplo”, atizó el argentino a los medios de comunicación presentes.

¿Cuál fue el problema de Miller Bolaños en la Explosión Azul?

Antes de ingresar al terreno de juego para el partido ante Guayaquil City por la Explosión Azul, los jugadores de Emelec se fueron ordenando en el túnel y a medida que se ponían en fila tomaban la mano de los infantes que se encontraban ahí.



Bolaños fue el último en abandonar los vestuarios y el encargado de cerrar la fila de sus compañeros.



Al momento en que el 'Killer' acompañó a los demás futbolistas, un muchacho restaba por juntarse a la escuadra y saltar a la cancha. El artillero pasó de largo.

Cuando se dirigió al túnel en soledad, el delantero le brindó un par de palabras a uno de sus colegas. A este le explicó su postura y es categórico. "Si no salgo con mi hijo, no voy a salir con otro 'man'", menciona.

Tras percatarse de lo sucedido, miembros de logística se acercaron a Bolaños para que le brinde su mano al niño, sin embargo, este se volvió a negar. Cuando una de las personas le alertó de la situación, su respuesta no se hizo esperar. "No, no. Yo no voy a salir con nadie. No salgo con mi hijo, voy a salir con alguien más", contestó.

La historia finalmente terminó con Miller Bolaños saliendo el terreno de juego con el niño, sin embargo, las redes sociales cuestionaron la acción del delantero en los minutos previos.

