Miller Bolaños sí entró a la cancha con el niño durante la Explosión Azul de Emelec

Miller Bolaños fue tendencia después del supuesto desplante a un niño en la Explosión Azul, de Emelec. Sin embargo, el jugador sí habría ingresado a la cancha con el menor.

En redes sociales, Miller Bolaños recibió miles de críticas por un video que circuló, donde se niega a ingresar a la cancha de la mano de un niño, como mascota, previo al partido de la Explosión Azul, que se disputó el pasado 11 de febrero de 2023.

El atacante se muestra molesto y dice: “No voy a entrar con nadie. No puedo entrar con mi hijo, no voy a hacerlo con otro niño”. Luego de esa frase, Miller Bolaños se niega a tomar la mano del menor y el video finaliza.

Un día después de que se viralizara el video, se publicaron fotos donde se muestra que el jugador sí saltó a la cancha con el menor, como preámbulo del partido amistoso en el que Emelec derrotó 2-0 a Guayaquil City.

Desde Emelec no se emitió un comunicado oficial respecto del tema, fue el usuario Gabriel Harper (@Gabo_Harper), quien publicó la foto de Miller Bolaños junto al menor.

El regreso esperado de Miller a Emelec

Miller Bolaños ya fue figura con Emelec, protagonista de los campeonatos que obtuvo el club en el 2013, 2014 y 2015. Para esta temporada volvió a la institución después de su paso por el fútbol de Brasil, México y China.

El atacante de 32 años no luce la banda de capitán, pero es uno de los líderes del camerino. Su regreso, hasta el momento, deja una buena sensación a los hinchas, pues anotó en dos de los cuatros amistosos que Emelec disputó durante su pretemporada.

