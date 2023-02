Miller Bolaños rechazó salir a la Explosión Azul con un niño

Miller Bolaños durante la Explosión Azul de Emelec. Foto: Twitter @CSEmelec

Miller Bolaños se negó a saltar a la cancha del Capwell de la mano de un niño como sí hicieron el resto de sus compañeros. El hecho quedó registrado en video.

Después del show artístico y la exhibición de la plantilla para el 2023, la escuadra eléctrica realizó su calentamiento y volvió a los camerinos. Tras alistarse para el compromiso, estos se dirigieron hacia el túnel local que los lleve al campo de juego.



Antes de ingresar a la cancha y al momento de realizar la formación, un grupo de infantes esperaba por la oncena elegida para el duelo. A medida que se ponían en fila, cada uno de ellos tomaba de la mano a uno de los niños para saltar a la cancha. Un recuerdo inolvidable para los benjamines aficionados.

Algunos de los jugadores llevaron a dos chicos de la mano y otros a uno. Bolaños fue el último en abandonar los vestuarios y el encargado de cerrar la fila de sus compañeros.



Al momento en que el 'Killer' acompañó a los demás futbolistas, un muchacho restaba por juntarse a la escuadra y saltar a la cancha. El artillero pasó de largo.



Cuando se dirigió al túnel en soledad, el delantero le brindó un par de palabras a uno de sus colegas. A este le explicó su postura y es categórico. "Si no salgo con mi hijo, no voy a salir con otro 'man'", menciona.



Tras percatarse de lo sucedido, miembros de logística se acercaron a Bolaños para que le brinde su mano al niño, sin embargo, este se volvió a negar. Cuando una de las personas le alertó de la situación, su respuesta no se hizo esperar. "No, no. Yo no voy a salir con nadie. No salgo con mi hijo, voy a salir con alguien más", contestó.

