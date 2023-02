Cristhian Noboa, jugador ecuatoriano que milita en el Sochi de Rusia. Foto: Twitter @pfcsochi

Redacción Deportes

El mediocampista ecuatoriano Cristhian Noboa niega haber agredido a su novia, Keviam Cazo, luego de que esta denunciara el supuesto maltrato, en redes sociales.

La guayaquileña utilizó su cuenta de Instagram para mostrar raspones y moretones, resultado de la supuesta agresión de Cristhian Noboa, en un hotel de Dubai, donde se concentra el Sochi, club ruso donde milita el ecuatoriano.

“Ella dice que yo estaba con otras mujeres, yo estaba dormido y ella me cayó encima”, dijo el futbolista en una entrevista con Ecuavisa. Cristhian Noboa negó todas las acusaciones de la guayaquileña.

En la entrevista, Noboa asegura que estuvo en una discoteca con Kevim Cazo y tras una discusión regresaron al hotel. Según su versión, nunca agredió a su novia y desconoce el origen de los moretones y raspones mostrados por esta.

“Yo estaba dormido, cuando de repente vi que un policía estaba en mi departamento. Está loca, dijo que me iba a meter preso, yo no he hecho nada. Salí corriendo, te lo juro por mis hijos”, dijo el futbolista para el canal.

Según Noboa, después de que el policía estuvo en su departamento, tomó su maleta y buscó hospedarse en otro hotel. “Solo tengo mi maleta, dejé todo lo demás”, contó.

Keviam Cazo borró el video

Poco después de haber publicado el video donde denunciaba la agresión, la guayaquileña decidió borrarlo. Sin embargo, dejó posteadas imágenes donde muestra los supuestos golpes y compartió los mensajes de apoyo de sus amigos y seguidores.

En su versión, Keviam Cazo revela que esta no sería la primera vez que es golpeada por Christian Noboa, con quien inició una relación tiempo después de que este se divorciara de la modelo rusa Olga Romanova.

