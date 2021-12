UEFA repite el sorteo de octavos de Champions League

La UEFA informó que repetirá el sorteo de la Champions League, después de que se realizara el certamen este lunes 13 de diciembre del 2021.

La repetición se dará por el error de no colocar el nombre del Manchester United en una de las pelotas cuando se sorteaba el rival contra el Atlético de Madrid.

Debido a “un problema técnico con el software de un proveedor de servicios externos, que instruye a los árbitros sobre qué equipos son elegibles para jugar entre sí, se produjo un error material en el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League”, dijo la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol.

En el inicio del sorteo de este lunes, que fue realizado antes de conocerse el error, uno de los partidos enfrentaba a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tras definir el duelo entre el Paris Saint–Germain (Francia) – Manchester United (Inglaterra).

