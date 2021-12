PSG-Real Madrid, duelo estelar de Champions tras repetición del sorteo

EFE

El Real Madrid ha pasado en dos horas de enfrentarse al Benfica en octavos de final de la Liga de Campeones a ser emparejado con el París Saint-Germain tras la repetición del sorteo de este lunes 13 de diciembre del 2021.

Este cruce supone ver a Kylian Mbappé en el Santiago Bernabéu, volver a enfrentarse al argentino Leo Messi y poder ver en el equipo rival a Sergio Ramos.

Este error en un inicio también enfrentaba al equipo de Messi contra el Manchester United de Cristiano Ronaldo, lo que generó gran expectativa en los aficionados del fútbol.

Sin embargo, la UEFA decidió repetir el sorteo entero tras los problemas de “software” que ocasionaron confusión en la extracción de las bolas.

De esta forma, los partidos de octavos de final de Champions quedaron de la siguiente forma:

Salzburgo (Austria) vs Bayern Múnich (Alemania)

Sporting Lisboa (Portugal) vs Manchester City (Inglaterra)

Benfica (Portugal) vs Ajax (Países Bajos)

Chelsea (Inglaterra) vs Lille (Francia)

Atlético de Madrid (España) vs Manchester United (Inglaterra)

Villarreal (España) vs Juventus (Italia)

Inter (Italia) vs Liverpool (Inglaterra)

París Saint Germain (Francia) vs Real Madrid (España)

Está previsto que los partidos de ida se jugarán los días 15, 16, 22 y 23 de febrero, mientras que los de vuelta se disputarán los días 8, 9, 15 y 16 de marzo.