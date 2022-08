Pervis Estupiñán dio gracias al Villarreal en su despedida

El futbolista ecuatoriano Pervis Estupiñán fichó para el Brighton & Hove Albion de la Premier League. El lateral llega a Inglaterra procedente del Villarreal de España.

Luego de su estadía de dos años en Castellón, el tricolor le dedicó unas palabras en sus redes sociales al ‘Submarino Amarillo’.



“Ha llegado el momento de decirles adiós. Dos temporadas en nuestro submarino han dejado huella enorme en mí y quiero marcharme dando las gracias por todo el apoyo recibido desde mi llegada”, publicó Estupiñán.



El lateral arribó al Villarreal en septiembre de 2020 y firmó un contrato por siete temporadas. El club pagó al Watford cerca de USD 18 millones, por el fichaje del ecuatoriano.



Durante su estadía, el futbolista disputó 75 partidos entre La Liga, Champions, Europa League, Copa delRey y Supercopa de Europa. Además, asistió en cuatro ocasiones.



“Juntos conquistamos la Europa League y demostramos que este club trabaja con un modelo sólido y ejemplar, capaz de conquistar Europa. Jamás olvidaré los momentos vividos”, agregó.



Pervis Estupiñán se convirtió en el segundo ecuatoriano en ganar la Uefa Europa League, tras Antonio Valencia. El exLiga de Quito lo consiguió en la temporada 22/21. Jugó cuatro partidos en dicha competición.



En la última campaña fue clave para que el “Submarino Amarillo” alcance las semifinales de la Uefa Champions League. El ecuatoriano jugó 10 partidos, de los cuales en siete fue titular.



“Espero y deseo que se cumplan todos sus sueños y que el Villarreal siga siendo una referencia”, finaliza el comunicado del jugador que ahora defenderá al Brighton.

El jugador tricolor llegó al Brighton para suplir la salida de Marc Cucurella, que se marchó al Chelsea por USD 60 millones en la presente temporada.



Las ‘Gaviotas’ abonaron al Villarreal USD 18 millones por el traspaso del futbolista. Esta cifra podrá subir USD 5 millones más en caso de cumplirse ciertos objetivos.



Pervis firmó por cinco temporadas y será su primera experiencia fuera de España, desde que llegó a Europa en 2016.

Empieza un nuevo reto. 🙏🏾



Gracias, @OfficialBHAFC por la confianza depositada en mí. ¡Vamos a trabajar y a disfrutar! 💪🏾🔵⚪️



A new challenge begins. 🙏🏾



Thanks, @OfficialBHAFC, for placing your trust in me. We’re going to work hard and have fun! 💪🏽🔵⚪ pic.twitter.com/Jb09eIsWta