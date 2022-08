Brighton, primer equipo en Europa con tres jugadores ecuatorianos

El Brighton & Hove Albión se reforzó con el ecuatoriano Pervis Estupiñán. El lateral compartirá equipo con sus compatriotas Moisés Caicedo y Jeremy Sarmiento, por lo cual las ‘Gaviotas’ se convirtieron en el primer equipo de Europa en contar con tres ecuatorianos dentro de su plantilla.



Anteriormente, lo máximo habían sido dos tricolores. Esto sucedió en tres equipos, el Hibernian, Levante y el mismo Brighton.

Hello from our Ecuadorians... 🇪🇨😏 pic.twitter.com/fIn0VWKRjH